Jackson diz que tem candidato que confunde pessoas com dinheiro

09/08/18 - 17:36:38

Em entrevista à rádio Luandê, em Tobias Barreto, o candidato ao Senado, Jackson Barreto, fez um balanço de sua gestão como governador, destacou os investimentos realizados no município e criticou a postura de candidatos que fazem uso da posição para angariar votos, sem apresentar propostas concretas ao eleitorado.

“Tem candidato aí endinheirado. Está confiando somente no dinheiro porque não tem serviços prestados, não tem obras para apresentar ao povo. Quando chega a eleição, confunde as pessoas com dinheiro”, declarou. Jackson elencou os investimentos realizados no município, a exemplo da construção de adutora, construção do residencial do Agripino Bernardo I e II com 610 casas; pavimentação e urbanização do povoado Poço da Clara; entrega do Centro Empresarial Marcelo Déda entre outras.

“Quando a gente bate na porta de Tobias Barreto como pré-candidato, a gente vem com a cabeça erguida. Vão dizer, ah, mas você foi governador. Sim. Mas eu deputado federal trouxe emendas para Tobias Barreto, pavimentei ruas do conjunto Irmã Dulce, no conjunto Maria do Carmo. Reformei praças aqui, eu fiz pavimentação de rua até na Samambaia. Eu tenho obras em todo lugar de Tobias Barreto, tenho marca em quase todos os municípios. Inaugurei o Centro de Especialidades Odontológicas; a delegacia; trouxe pavimentação asfáltica. São obras que levantaram a autoestima da população de Tobias Barreto e fomentaram o comércio, já que a recuperação da entrada da mostra a força e o trabalho dos empresários de Tobias Barreto. Fico muito feliz porque onde eu vou aqui, tem uma marca de Jackson Barreto”.

O candidato fez um apelo à população, pedindo que analisem sua trajetória política e o trabalho de suas gestões como governador e deputado federal. “Eu lembro da iluminação, do asfalto, do calçamento, da barragem, da cisterna, enfim, quantos projetos nós trouxemos aqui de implantação de sistemas simples de água para melhorar a vida das pessoas? Não adianta só falar que quer ser senador. Vamos colocar na balança: quem tem serviços prestados em Tobias Barreto? Vamos deixar de lado as paixões políticas e analisar do ponto de vista daqueles que gostam de Tobias Barreto através das suas ações, dos seus gestos e do seu trabalho. É dessa forma que eu quero ser julgado pela população de Tobias Barreto e de Sergipe”.