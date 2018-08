Adelson Barreto chama atenção para a importância da amamentação

09/08/18 - 13:14:48

Agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno. E para chamar atenção para a importância da causa, o deputado Adelson Barreto (PR) utilizou a tribuna da Câmara Federal para cobrar medidas que assegurem os direitos à amamentação. De acordo com o parlamentar, se toda criança fosse amamentada desde o nascimento até os dois anos, mais de 820 mil vidas seriam salvas anualmente.

Segundo o deputado, além da amamentação até os dois anos de idade, o Ministério da Saúde também recomenda que nos primeiros seis meses a criança receba apenas o leite materno, sem nenhuma complementação.

“Os dados nacionais mais recentes mostram que 49% dos menores de seis meses já são amamentados exclusivamente com leite materno”, disse o deputado, afirmando que o índice aumentara ao longo dos últimos anos, mas ainda está aquém do que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que é 90%.

Adelson advertiu que a alimentação com leite materno pode melhorar a resistência da criança, evitar infecções respiratórias, reduzir riscos de alergias e doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade e dislipidemia, ou seja, a presença de níveis elevados de lipídeos, gordura no sangue, colesterol e triglicerídeos.

O deputado explicou ainda que há evidências científicas que comprovam a contribuição no melhor desenvolvimento cognitivo, ou seja, no incremento do conhecimento e das evoluções mental e emocional da criança.

Na oportunidade o parlamentar destacou a importância da campanha “Agosto Dourado” que tem objetivo de conscientizar a sociedade sobre a amamentação.

“A Lei 13.435/2017 prevê a iluminação de prédios públicos com a cor dourada, a promoção de palestras, eventos e a divulgação de informações no rádio, TV e na internet sobre os benefícios do aleitamento materno”, disse Adelson, destacando que o dourado faz alusão à definição da Organização Mundial da Saúde para o leite materno, um alimento de ouro para a saúde dos bebês.

