COMANDO DA PM/SE SOFRERÁ PENALIDADE SE DESCUMPRIR DECISÃO

09/08/18 - 07:11:08

Assomise acionou Justiça para cobrar direito de oficiais participarem de reuniões deliberativas

As reuniões da Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Militar de Sergipe agora devem ser públicas e contar com a participação dos oficiais interessados nas promoções, sob pena de aplicação de multa. A Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise) conquistou na Justiça a determinação para que todos os interessados sejam notificados pelo Comando-geral da Polícia Militar quando forem iniciados os novos certames para a formação dos quadros de acesso às promoções e que possam acompanhar a avaliação realizada pela Comissão, assim fazendo cumprir o princípio constitucional da publicidade.

“Desejamos mais transparência e a possibilidade de participar das deliberações sobre os rumos de nossas carreiras. Esse direito estava sendo negado, mas hoje, depois de dois anos de luta, saímos vitoriosos. A possibilidade de assistir aos certames está resguardada por decisão do Judiciário”, informou tenente-coronel Adriano Reis, presidente da Assomise.

Promoção de oficiais

As normas que regulam as promoções de oficiais preveem que o avanço na carreira do militar respeite critérios como antiguidade e merecimento. Para determinar a pontuação do policial e sua posição na lista de promoções, a comissão avalia a atuação do militar durante sua carreira, mérito intelectual, dedicação e conduta ética.

Assessoria de Comunicação