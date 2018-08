BANCÁRIOS DE SERGIPE IRÃO PARALISAR NO DIA 10 DE AGOSTO

09/08/18 - 06:59:34

Os bancários de Sergipe decidiram em assembleia realizada na noite desta quarta-feira (08), que vão paralisar as atividades e fazer protestos na próxima sexta-feira, 10 de agosto.

Em Sergipe, os bancários rejeitaram em assembleia geral a contraproposta Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentada ao Comando Nacional dos Bancários, na mesa de negociações salariais.

A assembleia foi realizada no auditório do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE). A assembleia aprovou ainda a realização de paralisações e protestos no próximo dia 10, Dia Nacional do Basta, convocado pelas centrais sindicais.

Os bancários irão aderir ao Dia do Basta, ato nacional organizado pela Frente Brasil Popular. Em Sergipe, haverá paralisações e atos em frente a Fafen, em Laranjeiras, e na Praça General Valadão, em Aracaju.