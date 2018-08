Câmara realiza Audiência Pública pelo Dia do Estudante nesta quinta-feira

09/08/18 - 10:24:32

Nesta quinta-feira, 09, às 14h30, acontecerá no Plenário da Câmara de Municipal a Audiência Pública pelo Dia do Estudante no Brasil. A ação é de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB).

“Em 11 de agosto de 1827 foi criado o Dia do Estudante em homenagem à fundação dos dois primeiros cursos de Ciências Jurídicas no Brasil por D. Pedro I. A solenidade contará com a presença da nossa juventude sergipana para debater os avanços conquistados pelos nossos estudantes e sobre como podemos fortalecer a educação no país”, afirmou Bittencourt.

Na ocasião, acontecerá a posse da Direção da União Metropolitana dos Estudantes de Aracaju (UMESA), gestão 2018 a 2020. Também serão empossados diversos Grêmios Estudantis da Grande Aracaju e a União Municipal dos Estudantes de Laranjeiras (UMEL).

Da assessoria