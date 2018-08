CONCURSO DA PM: 23 CANDIDATOS ESTÃO SENDO INVESTIGADOS

09/08/18 - 11:09:10

Os 23 candidatos foram eliminados e estão sendo investigados

O secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Rosman Pereira, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (09) para informar que 23 candidatos que fizeram a prova objetiva do concurso da Polícia Militar para soldado foram eliminados e tiveram seus nomes enviados para a Polícia Civil por suspeita de tentar fraudar o certame. Eles foram eliminados das próximas etapas.

O concurso que foi realizado no último dia 2 acabou sendo suspenso por determinação do juiz Manoel Costa Neto, da comarca de São Cristóvão que concedeu uma liminar atendendo a um pedido de dois candidatos que participaram da prova objetiva e se sentiram prejudicados por suspeita de fraude. Já as etapas para oficial da Polícia Militar seguem normalmente, de acordo com o edital. Sobre o pedido de suspensão do concurso, o Governo do Estado informou que vai recorrer da decisão.