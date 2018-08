DHPP PRENDE ACUSADOS ENVOLVIMENTO DE HOMICÍDIOS EM ARACAJU

09/08/18 - 07:46:33

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje (09), uma operação visando dar cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão relacionados a dois homicídios ocorridos em janeiro e março deste ano, na Avenida Hermes Fontes.

A ação é fruto de aproximadamente sete meses de investigação, para apurar os dois homicídios que vitimaram Nivaldo Rocha Cruz Filho, 30 anos, ocorrido no dia 20 de janeiro; e de Alex Santos Silva, 24 anos, ocorrido no dia 11 de março. Ambas as vítimas foram mortas na Avenida Hermes Fontes, no momento em que saiam de um bar.

Um total de 60 profissionais, entre delegados, agentes e escrivães participam da operação. O efetivo é composto por policiais das cinco divisões do DHPP, além de equipes da Coordenadoria Polícia Civl da Capital (COPCAL), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) e do Departamento de Narcóticos (Denarc), para o cumprimento de mandados nas cidades de Aracaju, Areia Branca e Itabaiana.

Até o momento, três pessoas foram presas. Entre elas, David Matheus de Santana, de 22 anos. Segundo o delegado Kassio Viana, responsável por presidir o inquérito, David é acusado de ser o autor do crime.

Os trabalhos continuam. Mais detalhes serão repassados no decorrer dos trabalhos.

Fonte: SSP/SE