Estratégia 2018! Governo “elege” Valadares Filho e André Moura como “alvos”!

09/08/18 - 09:47:46

Este colunista não tem aqui autorização para fazer a defesa do líder do Congresso Nacional e pré-candidato ao Senado Federal, deputado André Moura (PSC), e nem do deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado, Valadares Filho (PSB), mas dentro do “jogo político”, algumas “peças” estão postas no “tabuleiro”: o governo do Estado, que tem interesse na reeleição e que está focado em eleger pelo menos Jackson Barreto (MDB), elegeu os dois oposicionistas como os principais “alvos” para a eleição que se aproxima.

E há uma razão para essas “escolhas”: em primeiro lugar, contra o discurso da ética e da moralidade do senador Antônio Carlos Valadares (PSB), que é pré-candidato à reeleição, o governo através de seu marketing não conseguiu atingir. Ele vem bem em todos os levantamentos realizados até agora e até pela liderança do governo que e o volume de recursos liberados, é natural André Moura seja a “vidraça” em um confronto direto com JB. Se passar a incomodar, logo o também pré-candidato Heleno Silva (PRB) será lembrado por seus mais recentes adversários…

Saindo do Senado e partindo para o Executivo também está clara a estratégia de atingir Valadares Filho: segundo os dados que o próprio governo tem em suas mãos, pelo volume de apoio e de lideranças ao lado de cada alternativa para o Estado, é natural que o “foco inicial” seja em trabalhar para desestabilizar e minimizar a ascensão do postulante do PSB para, naturalmente, afastá-lo de uma disputa para o 2º turno. Por não ter muitos prefeitos e partidos ao seu lado, o governo enxerga que seria “mais fácil” tirar Valadares Filho da disputa.

O senador Eduardo Amorim (PSDB), que mais uma vez disputará o governo do Estado, tem um agrupamento maior, tem apoios com grande densidade eleitoral e estaria se encaminhando para um 2º turno. Seria um nome para ser combatido mais adiante até pelo perfil e pela forma como Amorim faz sua política. Em síntese, a estratégia do governo está mais do que definida e, diga-se de passagem, não é equivocada. É o foco de quem precisa reverter o resultado desfavorável. Cabe ao marketing da oposição encontrar “defesas” para os ataques que estão por vir…

Veja essa!

Um dos assuntos que tem que movimentado as rodas políticas é a pré-candidatura da jornalista Ana Alves (DEM) para deputada estadual. Ela é filha do ex-governador João Alves e da senadora Maria do Carmo e, se levar o projeto a sério, para muita gente tem chances reais de chegar à Assembleia Legislativa.

E essa!

Em nome da forte amizade de décadas com João Alves, e até pela gratidão que nutre pelo ex-governador, o ex-deputado José Carlos Machado (PPS) que desistiu de sua pré-candidatura a deputado federal deve apoiar o projeto de Ana Alves para estadual. Um belo gesto, diga-se de passagem…

Dia 15

Após o término das convenções partidárias os políticos de cada coligação estão terminando de montar suas estruturas de campanha e, obviamente, fazendo contas sobre o que será preciso fazer para obter a reeleição. Muitos dizem que só dá para fazer uma previsão mais correta depois do dia 15.

Fake News

No território livre da internet a campanha já começou. Muitos assessores travestidos de “independentes” começam a dar o tom da campanha, em especial, nas redes sociais. É muita informação desencontrada ou “plantada” mesmo! Pelo visto a Justiça Eleitoral terá muito trabalho para coibir os excessos…

Exclusiva!

Fontes governistas informam: o governador Belivaldo Chagas convidou a ex-deputada estadual Conceição Vieira (PT) para assumir a coordenação geral da campanha majoritária; seu genro, Felizola vai ser o responsável por cuidar da parte financeira.

Rogério Carvalho

Em entrevista ao radialista George Magalhães, na FAN FM, nessa quinta-feira (9), o pré-candidato a senador, Rogério Carvalho (PT) adotou um discurso quase que “choroso”, ainda tentando condenar políticos sergipanos que votaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Isso não pode!

Rogério condenou os pré-candidatos a senador da oposição, Heleno Silva (PRB) e Valadares (PSB), que, segundo o petista, “tentam se aproximar e passam a impressão que são Lula. Querem se aproveitar”.

Isso pode!

Só que quando se trata dos deputados federais Fábio Reis (MDB) e Laércio Oliveira (PP), que votaram a favor do impeachment, mas estão no agrupamento governista em Sergipe, Rogério foi muito mais “maleável” e deu uma boa “amenizada”. Quando os interesses convergem não há “golpe”…

JB que responda!

Questionado por um ouvinte do programa sobre a decepção em ver o PT no mesmo palanque de JB, colega de chapa de Rogério, após o ex-governador ter responsabilizado Marcelo Déda (in memoriam) de ter “quebrado o Estado”, o petista apenas disse que “Jackson está no grupo, mas ele responde por seus atos”. Para bom entendedor…

Tô fora!

Rogério também negou que deva ser responsabilizado pelas fatídicas Fundações de Saúde. Disse que deixou a Secretaria de Estado há oito anos e que jamais geriu a FHS. Jogou a “a bucha” para seus sucessores…

Criador e Criatura

O pré-candidato ao Senado esqueceu-se de um detalhe: a insegurança jurídica de quem é servidor da Fundação Hospitalar de Saúde hoje, é algo que se arrasta desde a sua criação lá atrás. Este colunista só não lembra quem idealizou as fundações. Alguém pode ajudar?

Poço Redondo

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) decidiu nessa quarta-feira (8), pela cassação do mandato do prefeito do município de Poço Redondo, Admilson Chagas Júnior (PRB), por cinco votos a dois. O gestor é acusado de suposta prática de compra de votos. A decisão cabe apresentação de embargos em Sergipe e recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No gabinete

Em Brasília, o senador Eduardo Amorim (PSDB) recebeu em seu gabinete, o prefeito de Santana de São Francisco, Junior Barrozo (PSC); o de Santa Luzia do Itanhy, Edson Cruz (PMDB); e o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Marcos José Barreto. Na ocasião, eles discutiram assuntos relacionados ao desenvolvimento dos municípios.

Eduardo Amorim

“Essa é uma luta constante nossa junto aos gestores municipais. Sabemos das dificuldades, mas não temos o direito de desistir. Pelo contrário, vamos seguir lutando e acreditando. Estou e estarei sempre à disposição para qualquer necessidade. Esse gabinete é nosso, e ele se manterá de portas escancaradas para atender a todos, independente de cor partidária”, enfatizou Eduardo.

Emendas

Para a cidade de Santana do São Francisco, Eduardo disse ter solicitado em emendas, R$ 2,2 milhões; e para Santa Luzia do Itanhy, ele completou que foram destinados mais de R$ 1 milhão para aquisição de patrol, ambulância, pavimentação, drenagem e obras de urbanização.

Alexandre Martins

O prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins (PSC), segue apoiando a candidatura de Eduardo Amorim para o Governo do Estado. Ele negou a informação de que apoiaria apenas a candidatura de André ao Senado no grupo de oposição e seguiria Belivaldo para o governo. “Sigo na oposição ao governo estadual. Tenho compromisso com a candidatura a governador de Eduardo Amorim, essa é a verdade”, garantiu.

Mais Aliados

Em contraponto, Eduardo Amorim também contará com apoio de prefeitos do MDB, partido que integra a coligação da base do governo. Cândida Leite, prefeita de Riachuelo, e Edson Cruz, gestor de Santa Luzia do Itanhy, já declararam que votarão em Eduardo Amorim para o Governo do Estado.

Senador Valadares I

O senador Antonio Carlos Valadares destacou o problema da seca no Nordeste, sobretudo, nos municípios sergipanos. Ele cobrou prioridade à solução do problema que há anos atinge o povo nordestino. Há previsão de queda na produção de grãos em Sergipe por causa da estiagem. “Entra ano, sai ano, a história se repete. Resultado da inépcia de governantes descompromissados, que não dão a prioridade devida ao problema”, afirmou.

Senador Valadares II

O senador lembrou que o governo Temer cortou do orçamento da União recursos de projeto de abastecimento de água, voltado à segurança hídrica da região. “Refiro-me à Medida Provisória 839, em tramitação no Congresso. Por meio dessa MP, o governo Temer retirou os últimos R$ 20 milhões reservados por emendas nossas à Codevasf para que se pudesse iniciar a construção do canal de Xingó”, disse.

Canal de Xingó

Segundo Valadares, o Canal de Xingó poderia garantir a oferta de quase 300 quilômetros adicionais de água potável para cinco municípios sergipanos e dois baianos. “Só em Sergipe, não apenas mitigará a sede, mas promoverá o fortalecimento da pecuária leiteira, o desenvolvimento da agricultura irrigada, da agroindústria, da apicultura e da piscicultura. Ao retirar recursos dessa obra, o governo Temer comete um crime contra o nordestino, contra o sertanejo”, denunciou.

Fundo de Revitalização

Ele lembrou da sua luta em prol do Nordeste e de suas necessidades. Em 2001, apresentou a PEC 27 de 2001 que institui o Fundo para a Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. Além disso, é também autor de projeto de lei, em tramitação na Comissão de Desenvolvimento Regional, que estabelece a revisão, a cada cinco anos, dos critérios de enquadramento dos municípios no semiárido.

Emendas individuais

Valadares, também, destacou recursos destinados por meio de emendas individuais de sua autoria para a recuperação de sistemas de irrigação no Baixo do São Francisco, a construção de bombas para levar água e abastecer a produção de grãos, além de investimentos na Embrapa Petrolina para a diversificação da produção de uvas, peras e amoras.

André Moura I

O deputado federal André Moura (PSC) se reuniu com o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Rodrigo Dias. O encontro foi realizado em Brasília para discutirem os investimentos da instituição no Estado. A Funasa subsidia ações de financiamento para implantação, ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimentos de águas, como também integra o Sistema Único de Sáude (SUS).

André Moura II

“Sabemos das dificuldades que Sergipe enfrenta no abastecimento para os municípios. Esses investimentos viabilizam e dão melhor qualidade de vida à população. Por isso busco sempre a manutenção de ações como essa”, afirmou André Moura. Também participou da reunião o prefeito de Muribeca, Fernandinho Franco, na qual ficou assegurado ao município recurso de R$ 500 mil para abastecimento de água.

Empenho

Para os demais pleitos, o presidente Rodrigo Dias ressaltou que o empenho de André visa não somente a melhores condições de vida para a população, mas engloba a questão da saúde como um todo, desde a qualidade do abastecimento da água. “Vamos continuar mantendo as aplicações em todo Sergipe. Principalmente nos municípios sertanejos garantindo o acesso à água”, afirmou Dias.

Emília Corrêa

Nesta sexta-feira (10), às 9h, acontecerá no Plenário da Câmara Municipal de Aracaju, sessão especial em celebração ao Dia da Advocacia. Propositura de autoria da defensora pública e vereadora, Emília Corrêa (Patriota), foi aprovada por humanidade pela Casa Legislativa. A data é lembrada com vasta programação festiva em todo Estado.

Avanço

Para Emília, a advocacia brasileira tem avançado bastante, não só em ternos de números de profissionais, como também na valorização das garantias e prerrogativas dos advogados para o exercício das suas atribuições, exercidas enquanto figura fundamental para realização da justiça no Brasil.

Regulares

O TRE-SE aprovou, na sessão dessa quarta-feira (8), o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (Drap) do PSOL e do Partido NOVO. Com a decisão, a Corte Eleitoral Sergipana declarou os dois partidos Aptos a disputarem o pleito de 2018.

Posse

Também nessa quarta, o juiz federal Marcos Antônio Garapa de Carvalho tomou posse no TRE/SE. Ele assume a cadeira do também juiz federal Fábio Cordeiro de Lima, que atuou no Tribunal durante o biênio 2016-2018. Durante a posse, o presidente do TRE-SE, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, saudou o mais novo membro da Corte e desejou ótimo desempenho.

Marcos Garapa

“Eu espero contribuir bastante com o trabalho aqui desenvolvido. Também registro um agradecimento à minha família, que me dá o suporte para a vida. Minha mãe foi quem me fez quem sou. É o ser humano deveras responsável por eu estar aqui hoje”, destacou o magistrado.

Dia do Basta!

10 de agosto é um dia de paralisações e lutas em defesa dos empregos, da aposentadoria, dos direitos trabalhistas e contra as privatizações. Em Sergipe, este dia está sendo construído como parte da campanha contra a hibernação, as demissões em massa e a privatização da FAFEN/SE anunciados pelo Governo Federal e Diretoria Executiva da Petrobrás.

Fafen

Um movimento organizado de trabalhadores vai promover nesta sexta-feira (10), um grande ato público contra a hibernação e privatização da FAFEN/SE, a partir das 6h30, em Laranjeiras. A categoria segue organizada, realizando reuniões e assembleias populares com as comunidades da região, para externar as consequências sobre o possível fechamento da fábrica em Sergipe.

Henri Clay I

Mais uma vez, o presidente licenciado da OAB/Sergipe e pré-candidato ao Senado pelo PPL, Henri Clay Andrade, se posiciona sobre temas considerados delicados para grande parte da classe política brasileira. Desta vez, o assunto foi o foro privilegiado. “Eu sou contra o foro privilegiado. Quem precisa de foro é bandido. É quem vai cometer crime e precisa se proteger”, disse em entrevista à Rádio Xodó FM.

Henri Clay II

O pré-candidato também criticou a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “O Supremo tem pecado em alguns momentos em querer legislar. Hoje, os ministros estão fazendo o papel de popstar, de discutir emenda à constituição. Isso não é papel de ministro. Ele tem que preservar a sua imparcialidade para julgar. Não pode se meter em debate de natureza política. Isso, deixe para quem tem a legitimidade das urnas”, ressaltou o advogado.

Mandato

Ele aproveitou para explanar como será o seu mandato, caso seja eleito senador por Sergipe. “Eu quero fazer um mandato aberto, participativo e popular. Eu quero me reunir para dialogar com as pessoas, participar dos projetos de governo do Estado. Acabar com essa coisa de que o Senado é lá no céu, longe de tudo”.

Vinícius Porto

O vereador Vinícius Porto (DEM) tem feito rasgados elogios à gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e ao mandato do deputado federal André Moura. “Mesmo diante da crise econômica que afeta os cofres públicos, a capital sergipana mantém seu ritmo de crescimento com a realização de importantes obras e investimento em diversos projetos. E Sergipe, como um todo, recebeu e recebe do deputado André Moura toda atenção e apoio, o que mostra seu compromisso político e sua sensibilidade com os problemas da nossa gente”.

Jorginho Araújo

O prefeito Edvaldo Nogueira definiu que o advogado Jorge Araújo Filho, que é secretário da Juventude e Esporte de Aracaju, passará a acumular interinamente o cargo de presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, a Fundat. Ele substitui Luiz Roberto Dantas, que passa a se dedicar integralmente à presidência da Empresa de Serviços Urbanos (Emsurb).“Jorginho é um secretário muito eficiente e é a presença da juventude nos espaços de destaque na nossa gestão”, destaca o prefeito.

Edvaldo Nogueira

“Ele (Jorginho) tem dado uma contribuição muito grande em seu trabalho na Secretaria de Juventude e Esporte, com sua capacidade e talento. Como havia a necessidade de deixar Luiz Roberto exclusivo da Emsurb, dada a importante tarefa de cuidar da limpeza pública da cidade, discuti com a direção do PSD, partido que indicou a presidência da Fundat, e chegamos ao nome de Jorginho, que trabalha com muita dedicação, zelo, responsabilidade, compromisso e competência”, afirmou o prefeito.

La Casa de Funk

Inspirada no seriado da Netflix ‘La Casa de Papel’, a festa ‘La Casa de Funk’ chega a Sergipe neste fim de semana e promete agitar os baladeiros de plantão. A festa será realizada a partir das 22h deste sábado (11) no Subúrbia em Aracaju.

Lançamento de CD

No sábado (11), a partir das 22h, Aracaju será palco do show “Todo Mundo Ama Cris”, marcando o retorno da estrela da MPB Cris Emmel, com lançamento do seu mais novo CD “Reencontro em Preto e Branco”, gravado ao vivo. O show terá ainda a participação das divas Karla Isabella e Ana Aparecida, dentre outros convidados especiais. O local será o ESPAÇO DELA’S LOUNGE, ponto efervescente de baladas alternativas, situado à Avenida Carlos Gomes, nº 12, Bairro Inácio Barbosa.

