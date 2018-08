PM RECUPERA VEÍCULO ABANDONADO EM OFICINA EM LAGARTO

09/08/18 - 14:00:48

No início da noite dessa quarta-feira, 8, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) recuperaram um veículo furtado, deixado numa oficina mecânica no município de Lagarto.

O veículo Hyundai/HB20, de cor preta, placa PGB-9378, foi furtado no mês de março deste ano, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Por volta das 16h, uma equipe foi acionada via telefone 190 para verificar um veículo que foi abandonado numa oficina mecânica no Centro da cidade de Lagarto.

No estabelecimento, o proprietário informou aos policiais que na segunda-feira, 6, um homem deixou o carro para fazer uma suposta manutenção, mas não deixou nenhum contato. Ao achar estranho, o dono da oficina ligou para a polícia, notificando o caso.

Na consulta veicular, o número da placa não condizia com o número do chassi, sendo que a placa original é QKO-5658. O automóvel estava sem a maçaneta da porta do lado do condutor, sem pneu estepe e a chave de roda, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, juntamente com o dono da oficina, para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Fonte e foto PM/SE