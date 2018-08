Prefeito de Pacatuba desmente apoio a Belivaldo Chagas

09/08/18 - 05:14:18

O prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins (PSC), segue apoiando a candidatura de Eduardo Amorim (PSDB) para o Governo do Estado. Ele desmentiu a informação de que apoiaria apenas a candidatura de André ao Senado no grupo de oposição e seguiria Belivaldo para o governo. “Sigo na oposição ao governo estadual. Tenho compromisso com a candidatura a governador de Eduardo Amorim, essa é a verdade”, garantiu Alexandre Martins.

Mais Aliados

Em contraponto, Eduardo Amorim também contará com apoio de prefeitos do MDB, partido que integra a coligação da base do governo. Cândida Leite, prefeita de Riachuelo, e Edson Cruz, gestor de Santa Luzia do Itanhy, já declararam que votarão em Eduardo Amorim para o Governo do Estado.

da assessoria