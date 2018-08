Prefeitura de Japaratuba entrega “Auxílio Enxoval” a parturientes

09/08/18 - 13:11:36

Nesta quarta-feira, 08, a prefeita Lara recebeu a visita de gestantes e parturientes.

O encontro serviu para entrega de auxílio financeiro na compra de enxovais, através do programa “Cuidando Vidas”, da Prefeitura de Japaratuba. Lara desejou felicidades e saúde para os meninos e meninas nascidos e os que em breve nascerão.

Durante gestação, as gestantes tiveram encontros periódicos no CRAS, com palestras e ensinamentos sobre o parto, cuidados com os bebês, tudo com o objetivo de promover a qualidade de vida para todas.

Com esta ação da administração, o bebê não ficará desprotegido quando sair da maternidade e as mamães terão tranquilidade em relação ao conforto dos filhos.

Lara enfatizou que a ação simboliza o propósito da sua administração, de cuidar das famílias, sobretudo das crianças.

”Não estamos apenas entregando uma ajuda a essas novas mamães, mas ofertando a possibilidade de que essas crianças venham ao mundo com dignidade”, ressaltou a prefeita.

Dentre as ações em andamento pela administração está a construção de uma creche para auxiliar na formação das crianças e proporcionar às mamães um lugar confortável para deixar os seus filhos durante horários em que estejam trabalhando.

Da assessoria