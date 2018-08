PREFEITURA REALIZA A RETIRADA DE ÁRVORES DA AUGUSTO MAYNARD

09/08/18 - 16:39:04

Garantia de segurança à população e melhoria da arborização urbana. São com estes comprometimentos que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vem dando continuidade à supressão de árvores que estão debilitadas e, consequentemente, correm riscos de queda. Nesta quinta-feira, 9, foi realizada a supressão de árvores localizadas nos canteiros da avenida Augusto Maynard, bairro São José.

A ação de requalificar a arborização de Aracaju, através da retirada de árvores, substituindo por novas espécies, iniciou em maio deste ano, na avenida Simeão Sobral, bairro Santo Antônio; seguindo para as avenidas Desembargador Maynard e Francisco Porto, com a supressão e, posteriormente, o replantio de novas árvores saudáveis e adaptáveis ao ambiente urbano.

Antes de autorizar a supressão e enviar para as equipes da Emsurb, que executam o serviço, profissionais da Sema, como engenheiros florestais, agrônomos e biólogos, vão aos locais propostos para as intervenções e realizam uma análise técnica, identificando as árvores que precisam ser retiradas. Por meio desse laudo, a solicitação do serviço é deferida. “Constatamos que 16 árvores da avenida Augusto Maynard estavam com o seu tempo de vida avançado, ocas por dentro e com um ataque intenso de cupim, sendo que a qualquer momento poderiam cair e causar um grave acidente. Esses fatores são consequências do manejo inadequado que essas espécies arbóreas sofreram durante anos, e por não serem adaptadas à arborização da cidade, influenciando na sua decadência fisiológica. A supressão dessas árvores é uma questão de segurança para a população”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto Cesar Viana.

“Assim que realizamos o diagnóstico, emitimos um laudo para a Emsurb, a fim de que a supressão fosse realizada o mais rápido possível. E como fizemos em outras avenidas, na Augusto Maynard não foi diferente. Amanhã mesmo já iremos repor essas árvores com uma quantidade maior do que retiramos. A sociedade não precisa se procurar, daqui a um tempo, essas árvores já estarão na fase adulta e teremos uma cidade com árvores saudáveis, floridas e sem oferecer riscos à população”, afirma a analista ambiental da Sema, Carla Zoaid.

De acordo com a coordenadora de Podação e Paisagismo da Emsurb, Thayanne Loer Santos, a execução do serviço, feita pela Emsurb, contou com três equipes espalhadas por toda avenida. “Todas as árvores que apresentavam risco de queda estão sendo retiradas. Trouxemos um número ideal de equipe e espalhamos em toda extensão da avenida, para que a atividade seja realizada de acordo com a urgência que a situação se encontra. O nosso objetivo é, além de garantir a segurança, deixar o canteiro todo preparado para o replantio a ser feito amanhã e queremos também aproveitar o momento e fazer a poda do canteiro central para deixar a nossa cidade ainda mais bonita”, conclui.

Replantio

Após a retirada das árvores na avenida Augusto Maynard, as equipes da Sema e Emsurb realizarão o replantio, na manhã da sexta-feira, 10, substituindo as que foram suprimidas. Espécie de ipê-roxo será plantada. A escolha dessa espécie foi pelo fato de ter uma floração muito rica e vistosa, ser nativa e adaptável à arborização de Aracaju.

Fonte e foto Sema