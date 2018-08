PRESIDENTE DO TRE/SE REÚNE-SE COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DAS ELEIÇÕES

09/08/18 - 14:13:35

Na pauta, foi discutida a segurança do pleito e a situação de alguns colégios

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, esteve reunido, na manhã desta quinta-feira (09), com o governador do Estado, Belivaldo Chagas, para tratar de assuntos relacionados às Eleições 2018.

Na pauta, foi discutida a situação de alguns colégios de Sergipe, que precisam ser reestruturados para que estejam em condições satisfatórias na data da eleição. Segundo o presidente do TRE-SE, os dados expostos ao governador são provenientes das vistorias realizadas pelos servidores dos cartórios relatando alguns problemas com potencial de impactar negativamente nas eleições.

Após ouvir o presidente do Tribunal e tomar conhecimento dos fatos, o governador tomou providências imediatamente: determinou diligências para sanar os referidos problemas.

Outro assunto da pauta foi a segurança do pleito. O presidente do TRE-SE informou ao chefe do Executivo estadual o bom andamento quanto à organização do pleito, notadamente referente à segurança das eleições. “Confio na força policial do Estado, no apoio do Corpo de Bombeiros e das Guardas Municipais. Um dos pontos cruciais do planejamento é a segurança dos locais de votação, em todos os estabelecimentos haverá militares, e serão realizadas diversas rondas”, disse.

Acompanhando o presidente do TRE-SE, também participaram da reunião: o diretor-geral do TRE-SE, Rubens Lisbôa, o coordenador de planejamento, estratégia e gestão, Marcelo Gerard, e o assessor de comunicação, Ricardo Ribeiro.

