QUEM RECEBE E QUEM PROTESTA

09/08/18 - 00:01:28

Quem tiver imaginando que as conversas para adesões políticas foram concluídas, está redondamente enganado. Tudo começa a partir de agora. Até a convenção, o trabalho era para conseguir maior número de partidos para formação de composições. A partir de agora, as noites serão mais agitadas e os encontros varam a madrugada à cata de novos aliados importantes, que fragilizem os adversários.

E o que atrai um nome expressivo eleitoralmente ou um cabo eleitoral que tenha reduto abarrotado de “ovelhas”? Alguma coisa que seja lucrativa para ele. Principalmente grana. Há informações, ainda sob o mais absoluto sigilo, que o dinheiro já está correndo solto. Do litoral ao sertão. Assim como a expectativa de cargos na próxima gestão, além de algum recurso para manter o eleitorado “fiel”.

O pleito desse ano sinaliza que será no mínimo diferente. Quem imagina que o eleitor se mantém alheio ao que acontece no País, principalmente na concepção da corrupção crônica, está equivocado. O voto inflacionou exatamente em razão do que se viu nos últimos quatro anos que, de alguma forma, revelou com exatidão como agiam os políticos anteriores. O eleitor não demonstra preocupação com o que passou, mas a partir de outubro quer antecipar a sua parte.

Ensaia um toma-lá-dá-cá que está preocupando candidatos menos preparados. Mas, é bom ficar atento: “quem paga, nem sempre ganha”.

Para tentar um equilíbrio, o que também atormenta aqueles que buscam mandatos, um percentual alto do eleitor quer um país limpo, honesto, sério e bom para o povo. Que o dinheiro não domine os três poderes. Quer justiça. Esses já perceberam que o melhor é não ir às urnas e oferecer a abstenção em forma de protesto. Pode não mudar nada, mas pelo menos demonstra que a sociedade está mais atenta e disposta a dar um freio na ascensão dos maus políticos.

Se não agora, pelo menos em futuro próximo…

CONVERSA COM BELIVALDO

Prefeito de Pacatuba, Alexandre Martins (PSC), teve conversas reservadas com Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD) para integrar o seu bloco político.

Conversaram exaustivamente sobre apoio as duas candidaturas.

NÃO FECHOU NENHUM ACORDO

Alexandre Martins não fechou nenhum acordo para apoiar politicamente Belivaldo ao Governo do Estado. Ele deixa claro que estará com Amorim e André.

Mas, avisa: “daqui para frente ninguém sabe”.

CRIOU CERTO BAFAFÁ

A divulgação da conversa de Alexandre a Belivaldo provocou corre-corre na oposição e o deputado federal André Moura (PSC), ligou para ele à cata de confirmação.

Alexandre desmentiu que estaria com o Governo.

REUNIÃO COM TAIÇOCA

Depois da reunião em casa da vereadora Maria da Taiçoca, alguns vereadores disseram que depois do apoio do bloco a Belivaldo ele cresceu em Socorro.

– Foi melhor do que se ficasse com Fábio Henrique.

CADA UM DIZ O QUE QUER

Segundo Fábio Henrique (PDT), ao ser informado sobre conversas em casa de Maria da Taiçoca, disse que “cada um fala o que quer”.

– Quando eu era aliado prestava, fui para a oposição deixei de prestar, disse.

NINGUÉM FALOU DE FÁBIO

Candidato a deputado federal, Fábio Henrique conversou com o vereador Alan Mota, que organizou a recepção na casa da vereadora.

– Ninguém falou que foi melhor ficar sem Fábio, desmentiu.

SOBRE AMARRAR ALIANÇA

Provocou comentários a declaração de Valadares Filho que considerou “vergonhoso como Jackson e Belivaldo usam o diário oficial para amarrar alianças políticas”.

E criticou as “nomeações eleitoreiras sem nenhum critério técnico”.

BASE ALIADA REAGE

Valadares esquece que no então Governo Jackson Barreto, o grupo dele, que era aliado, indicou Elber Batalha para a Secretaria do Turismo.

– Também sem usar qualquer critério técnico…

NOMEAÇÃO DE MANOELITO

Saiu ontem no Diário Oficial a nomeação de Manoelito Franco para a Secretaria de Turismo, em lugar de Cincinato Jr., que assume uma assessoria.

A posse deve ocorrer até amanhã…

CANDIDATURA “CAMARÃO”

Através de trabalho do presidente do partido, César Cardoso (PMN), a legenda fez uma ‘chapinha’ proporcional com o Podemos e o Avante.

Esses dois partidos votam com Belivaldo Chagas.

FICA COM MILTON ANDRADE

A coligação majoritária PMN e Patriotas vai votar no empresário Milton Andrade, para governador, dentro de um entendimento do qual ele influenciou.

Assim, todo o PMN e Patriotas votam em Milton ao Governo.

ANÁLISE POUCO OTIMISTA

Forte candidato a deputado federal disse ontem (em off) que tem outros concorrentes pensando em desistir da candidatura por desânimo do quadro e falta de recursos.

– Até setembro com certeza isso pode acontecer.

O ELEITORADO SILENCIOSO

A mesma fonte disse que o eleitorado continua silencioso, sem motivação e arredio à política: “teremos uma eleição atípica este ano”, aposta.

– Não há motivo para que o eleitor vá às urnas, disse.

VEREADORES E RECURSOS

Parte significante de vereadores de cidades do interior e lideranças políticas ainda não têm candidatos majoritários. Querem recursos para levar a campanha.

Na negociação, falam com um avisando que tem outro interessado.

CONVERSA COM EDUARDO

O candidato ao Senado pelo PRB, Heleno Silva, terá uma conversa hoje com Eduardo Amorim, candidato a governador pelo PSDB.

Em pauta, a paz entre os candidatos da oposição.

DENUNCIA FAKE NEWS

Os candidatos a mandatos majoritários e proporcionais estão denunciando, nas redes sociais, notícias falsas (fake news) publicadas por jornalistas e afins.

É uma das melhores formas de acabar com elas.

PARTICIPAÇÃO DIRETA

Integrantes do grupo da oposição começam a relatar falta de perspectiva de formação de um comando mais firme e coordenação geral da campanha.

– É preciso ir ao povo e revelar candidaturas majoritárias, propôs.

BELIVALDO E O PROGRAMA

Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, tem feito reunião com técnicos e todo o pessoal de campanha, para retoques finais no programa de Governo.

Prepara-se para o programa de televisão.

Notas

Greve não pressiona STF – O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ontem não acreditar que a greve de fome dos militantes pró-Lula vá de alguma forma pressionar a Corte. “Supremo não fica sujeito a esse tipo de pressão, de forma alguma. Agora, é claro, é uma manifestação popular você tem que respeitar”, disse.

Toffoli presidente do STF – O ministro do STF Dias Toffoli, que ocupava o cargo de vice-presidente da Corte, foi eleito pelo plenário, ontem, para ocupar a presidência, já a partir de setembro. A votação foi feita de maneira simbólica porque Toffoli é o vice-presidente e já ocuparia o cargo automaticamente, segundo regimento interno do STF.

Debate de presidenciáveis – Candidatos à Presidência da República participarão hoje do 1º debate das eleições. A partir das 22 horas, candidatos apresentarão propostas nos estúdios da TV Band, em São Paulo. Participam Alvaro Dias (Pode), Cabo Daciolo (Patri), Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (Psol), Marina Silva (Rede).

IPCA desacelera em 0,33% – Depois de os preços dispararem e a inflação subir 1,26% em junho, o IPCA desacelerou e registrou 0,33% em julho. No mesmo mês do ano anterior, a taxa havia ficado em 0,24%. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entrega de tomógrafos – Eduardo Amorim diz que há mais de um ano, o Governo do Estado fez uma verdadeira festa para a entrega de três tomógrafos. Porém, nenhum deles está funcionando. O motivo é o calote dado na empresa fornecedora dos aparelhos. São máquinas que estão paradas em hospitais como o Regional de Itabaiana.

Levar água encanada – Jackson Barreto diz que levar água encanada para a população era algo que para muitos poderia parecer pouco, mas para mim foi saúde, dignidade e qualidade de vida garantidos para muitas famílias. Sempre tive um olhar humano e foi esse comprometimento com o povo sergipano que me fez quem eu sou hoje.

Conversando

Eliane apela – “Tenham caráter e não usem a doença de Marcelo politicamente. Respeitem sua memória, sua história e tudo que ele fez por Sergipe”.

Cuidar e atender – Jackson Barreto lembra que em todas as minhas gestões sempre trabalhei focado para cuidar e atender as necessidades daqueles que mais precisam.

Queda na euforia – Houve uma queda na euforia de um dos candidatos o Governo do Estado e isso começa a ser citado por lideranças políticas.

Muito animado – Nelson Araújo (PV) muito animado com a sua candidatura a deputado estadual e inicia o seu trabalho para conquistar votos.

Não são boas – O eleitorado continua apático ao pleito e aos candidatos. Só agora descobriram que as eleições não são boas para quem vota.

Apoio à corrupção – Isso não está acontecendo apenas em Sergipe, mas em todo o País. Principalmente quando se viu que, indiretamente, o povo apoia a corrupção.

Leva ao povo – O candidato a governador pela Rede, Dr. Emerson (Rede) está conversando sobre as candidaturas e leva ao povo o seu projeto de Governo.

Festa grande – Fizeram uma festa grande para declaração de voto a Belivaldo Chagas, em casa da vereadora Maria da Taiçoca. Belivaldo se espalha.

Fala-se em nomes – Já tem sinais de pré-candidaturas em alguns municípios de Sergipe. Em um deles, do centro sul, já se fala em nomes para 2020.