Rogério diz que “diminuíram verba de projetos sociais para beneficiar André”

09/08/18 - 09:29:38

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) Rogério Carvalho, pré-candidato ao senado, afirmou na manhã desta quinta-feira (09) que o governo federal diminuiu os projetos sociais para beneficiar os aliados e citou como exemplo a situação do deputado André Moura, líder do governo no congresso.

Rogério Carvalho fez duras críticas a André Moura, afirmando que “ele tem o apoio da maioria dos prefeitos por conta da liberação de verbas federais. Para isso o governo acabou com vários projetos sociais para beneficiar o líder”, disse Rogério.

Os nomes dos senadores Antonio Carlos Valadares, Eduardo Amorim e Maria do Carmo também foram lembrados pelo petista ao questionar “quais os projetos apresentados por eles?. Todos os senadores de Sergipe votaram em uma emenda que tira verbas de projetos importantes. Lembra que na eleição passada em fui vitima de fake news?”, afirmou o presidente do PT em entrevista ao radialista George Magalhães no jornal da Fan.

Rogério, ao falar sobre fake news, lamentou que um site tenha divulgado nesta quarta a informação de que o seu suplente teria sido trocado. “Isso é lamentável. Divulgaram a notícia e nem me procuraram. O que acontece, no dia anterior fizemos um ato que contou com a presença de Belivaldo e no outro dia aparece essa noticia mentirosa”, afirmou e agradeceu à família Mitidieri por não acreditarem na notícia.

Durante a entrevista, Rogério comentou sobre a situação política do ex-presidente Lula, afirmando que “inventaram um crime e tiraram Dilma. Tentaram prender Lula antes e depois prenderam e condenaram. Mas quero deixar claro que lançaremos a candidatura dele, porque Lula é um preso político”, afirmou.

Ainda sobre Lula, o presidente do PT informou que “Lula é candidato e dia 15 será a entregue o registro da campanha dele e mesmo preso será eleito no primeiro turno. Quem deu o golpe, colocou Lula na cadeia”, explicou.

Ainda sobre Lula, Rogério responsabilizou principalmente os senadores Antonio Carlos Valadares, Eduardo Amorim e os deputados Jony Marcos e André Moura por terem votado a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. “Todos lembram que apenas que de Sergipe apenas que João Daniel e Fábio Mitidieri votaram contra”, lamentou.

Ao comentar sobre a situação do ex-presidente Lula, Rogério Carvalho disse que alguns políticos estão usando a sua imagem para tirarem proveito, afirmando que “por exemplo, Heleno Silva usa a imagem dizendo que apoia Lula para tirar proveito político, mas todos sabem que apoiou o golpe em Sergipe”, disse.

Ao final, ao comentar sobre a política local e apoios à sua pré-candidatura, Rogério Carvalho afirmou que tem um bom relacionamento com o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PCdoB) e que “não tem nenhuma distância entre eu e Edvaldo. Ele vai continuar no campo político dele, defendendo o partido dele”, disse e explicou que tem mantido conversas com o vereador Bittencourt.

Munir Darrage