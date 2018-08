SAMUEL DEFENDE UMA SOLUÇÃO RÁPIDA PARA O CONCURSO DA PM

09/08/18 - 08:29:34

“A minha preocupação é de que o concurso seja cancelado e de que uma nova prova não volte a ser realizada tão cedo”, afirmou o presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese e Deputado Estadual, o Capitão Samuel, que duas na manhã desta quinta-feira,09, na Fan FM, em Aracaju, e na Xodó FM de Nossa Senhora da Glória, onde falou sobre as últimas definições referentes ao concurso público para soldado da Polícia Militar e defende a solução mais rápida para não prejudicar ainda mais os aprovados legalmente.

Durante a entrevista o parlamentar detalhou as definições da justiça, que determinou o cancelamento do concurso entendendo que houve uma fraude iniciada com os dois homens apreendidos no momento da prova e se estendeu para outros concorrentes. A situação comprometeu a lisura do certame e as próximas etapas foram canceladas.

Segundo Samuel, a justiça entendeu que a fraude comprometeu o resultado final do concurso. ” Eu estava convicto, até ontem, de que o concurso devia ser validado, só que esta decisão depende da justiça. O problema é que existem várias divergências nas investigações. Ficou tudo muito complexo. A decisão cabe à justiça, mas pessoas darão entradas judiciais de qualquer forma, seja qual for a decisão. Por isso, eu acredito que a decisão deve vir do desembargador Alberto Romeu, para dar mais celeridade ao caso. Apesar de que eu gostaria de esperar as avaliações da Polícia Civil, mas as famílias envolvidas no concurso estão desesperadas e não merecem protelar este sofrimento”, declara.

Depois da apreensão de duas pessoas no momento da prova, acusados de fraude, outros problemas foram identificados neste concurso. Um deles foi o número de erros na elaboração da prova, que causou anulação de muitas questões. Outro problema foi a coincidência no número de acertos e erros nas provas de 26 aprovados, levantando ainda mais dúvidas com relação à lisura do certame.

Fonte e foto assessoria