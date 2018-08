Seguro premiável do Banese sorteia cliente com R$ 20 mil

09/08/18 - 06:33:34

Entrega da premiação foi realizada na agência do Banese da cidade de Santo Amaro

O funcionário público estadual Abraão Corrêa dos Santos, de 39 anos, foi sorteado com o prêmio no valor bruto de R$ 20 mil pelo Seguro de Acidentes Pessoais Premiável do Banco do Estado de Sergipe (Banese), o AP Premiável Banese. Abraão recebeu a premiação nesta quarta-feira, 8, na agência do Banese da cidade de Santo Amaro, onde realizou a contratação do seu seguro.

Casado, e com duas filhas, ele disse que vai usar o dinheiro do prêmio para quitar algumas dívidas. “Esse prêmio veio em boa hora”, comemorou Abraão, que contratou o seguro de acidentes pessoais do Banese por um ano com o pagamento de uma única parcela de R$ 103,22.

O AP Premiável Banese oferece cobertura por morte acidental e invalidez por acidente. “É um produto simples, mas muito importante, pois os clientes que o contratam, além de terem cobertura em caso de acidentes, concorrem a sorteios mensais de prêmios que são realizados pela Loteria Federal”, informou o diretor Técnico da Banese Corretora de Seguros, Heráclito Coutinho, que participou da solenidade de entrega da premiação a Abraão.

Também participaram da solenidade o gerente geral da agência do Banese em Santo Amaro, Gledson Bispo Tavares, o funcionário Wendel Silva dos Santos, que realizou a venda do seguro a Abraão, a coordenadora do Setor de Seguros de Pessoas da Banese Corretora, Cléssia Fonseca Rocha, e o assessor comercial da sucursal de Aracaju da Mapfre Seguros, Clédio Andrade.

Foto Luis Mendonça

Por José da Conceição Andrade