SINDVIPSE se reúne com secretário da educação e com deputado capitão Samuel

09/08/18 - 11:27:33

O Sindicato dos Vigilantes Públicos do Estado de Sergipe está cobrando agilidade no projeto da mudança de nível, já que é um projeto que visa diminuir o déficit de Vigilante que hoje é de cerca 1200.

Durante o encontro que foi realizado nesta quarta-feira (08), o representando do sindicato lembrou ao secretário de Estado da Educação Josué Modesto, que situação é mais grave em 40 unidades que não tem nenhum Vigilante.

No encontro, esteve presente o deputado estadual Capitão Samuel, presidente da Comissão de Segurança Pública na Alese, que defendeu as reivindicações do Sindivipse e prometeu apoiar a luta da categoria.

Segundo o representante do Sindivipse, “a reunião foi bem produtiva, mostramos a viabilidade do projeto que sem dúvida todos sairemos ganhando, além de termos nossos vigilantes trabalhando mais satisfeitos e melhor qualificado ao desempenhar suas atividades. Sem dúvidas quem ganhará com isso será a comunidade escolar”, afirmou o presidente do sindicato, João Lira.

Ao final, João Lira disse que “a luta vai continuar até que as nossas reivindicações sejam atendidas. A categoria está unida mais do que nunca em prol desse projeto. Iremos marcar uma assembleia para definir alguns detalhes, e esperamos que o governo do Estado entenda a viabilidade do projeto, o enviando o mais breve possível para ALESE”, disse o presidente.