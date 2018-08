VALADARES FILHO DISCUTE DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO

09/08/18 - 13:43:16

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) recebeu a visita do pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSB, Valadares Filho, na manhã desta quinta-feira (09), que procurou a entidade, com o objetivo de ouvir os representantes do setor terciário sergipano, para compreender melhor as demandas do setor produtivo local, conhecendo seus pleitos e as necessidades empresariais, na intenção de elaborar o plano de governo que será apresentado no processo eleitoral deste ano.

O presidente da Fecomércio, Hugo Lima França, recebeu o pré-candidato em companhia de diretores da federação, quando promoveu a discussão acerca dos temas que são mais urgentes para os empresários locais. Hugo destacou que há uma necessidade fremente de se promover a retomada do crescimento da economia sergipana, com vistas na geração de empregos e renda para população, por meio do desenvolvimento do setor empresarial. O presidente destacou temas importantes para a economia local, enfatizando atividades que precisam de maior atenção.

“Essa é a primeira vez que um postulante ao Governo do Estado procura a Fecomércio para discutir as demandas empresariais e ouvir os representantes do setor produtivo local. O estado precisa melhorar sua política de turismo, pois temos um grande potencial para ser destaque no setor em nível nacional. Precisamos enfrentar as dificuldades que afetam o turismo sergipano e buscar soluções para os problemas que afligem a atividade. Além disso temos que fortalecer o comércio sergipano, considerando que juntamente com o setor de serviços, é a atividade produtiva que mais movimenta a economia de Sergipe. Existem demandas que possuem soluções práticas e de pouca complexidade que podem transformar a realidade da economia local para melhor. O poder público deve ter a consciência que o fortalecimento da economia se dá por meio do incentivo &agr ave; atividade empresarial”, disse o presidente da Fecomércio.

Na reunião, os diretores da entidade destacaram temáticas relacionadas à economia sergipana, que podem melhorar a competitividade empresarial. A exemplo do regime de substituição tributária, melhoramento das relações entre as empresas e governo e atenção ao sistema tributário local, com modificações nas alíquotas de cobrança do ICMS, para que as empresas locais possam ter produtos com melhores preços, aumentando o seu volume de vendas e revertendo seus resultados para a sociedade, em forma de aumento na geração de empregos. Valadares Filho valorizou a participação da Fecomércio no diálogo para construção do seu projeto, e disse que existem soluções para os problemas apresentados pelos representantes das atividades de comércio, serviços e turismo.

“Fico muito feliz em ser ouvido pela Fecomércio, que foi a primeira entidade que procurei para poder discutir as questões econômicas de nosso estado. Ouvir a classe empresarial é importante para que tenhamos uma melhor compreensão dos problemas de nossa economia e possamos encontrar suas soluções. Viemos colher sugestões para ajudar o setor produtivo a sair desse momento difícil que está vivendo. Tivemos um encontro proveitoso, enriquecido pelo entendimento das demandas setoriais e isso nos ajudará a fazer um melhor trabalho em nosso projeto”, afirmou o pré-candidato ao Governo de Sergipe.

Ao final do encontro, o presidente da Fecomércio, juntamente com a diretoria, entregou um protocolo de intenções, com as sugestões apresentadas pela entidade, para a melhoria do ambiente de negócios no estado. Houve a assinatura de um compromisso entre o presidente da Fecomércio e o pré-candidato, para ser colocado em prática, na hipótese de um possível governo à partir do ano que vem.

Fonte e foto assessoria