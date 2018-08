“Políticos estão muito abaixo do que o sergipano precisa “, diz delegado

Delegado Alessandro Vieira reforça compromisso com a mudança em favor dos sergipanos

O pré-candidato ao Senado por Sergipe pelo Rede Sustentabilidade, delegado Alessandro Vieira, participou de entrevista na Rádio Comércio de Aracaju, na manhã de quarta-feira (08). Durante 15 minutos, o pré-candidato respondeu perguntas do radialista Mário Prata sobre combate a corrupção, saúde, educação, segurança pública, reformas trabalhista e da previdência.

Para o delegado, a renovação na política brasileira e sergipana é uma necessidade urgente. “Sem renovar os quadros políticos, nós não vamos conseguir mudar a nossa realidade. Foi essa necessidade por transformação que me motivou a ingressar na política. Hoje, os representantes de Sergipe no Senado e os pré-candidatos disponíveis estão muito abaixo do que o sergipano precisa e merece. Para mudar, precisamos de gente séria com coragem e capacidade para realizar as reformas que o Brasil necessita. Por isso me apresento como pré-candidato ao Senado por Sergipe”.

Segurança Pública

Delegado de carreira há 17 anos, o pré-candidato ao Senado conhece bem a realidade da segurança pública. Para Alessandro Vieira, o maior problema da segurança em Sergipe é a falta de compromisso político dos gestores maiores em efetivar políticas na área.

“É só observar o trabalho feito pelos nossos deputados federais e senadores que veremos que nenhum deles apresentou nem defendeu publicamente um projeto que realmente impactasse na segurança pública. Aumento de pena, redução no número de recursos, garantia da execução da pena provisória após condenação em 1ª ou 2ª instâncias, enfim, medidas que realmente tenham um impacto positivo na vida das pessoas e que beneficiem e protejam a sociedade. Nossos parlamentares nunca fizeram isso, e é esse espaço que eu pretendo ocupar”, assegura.

Combate à corrupção

Durante a entrevista, ganhou destaque a informação do relatório da Polícia Federal fazendo um levantamento dos últimos 4 anos de operação. Nesse período, a PF comprovou o desvio de 48 bilhões de reais. Isso representa um desvio diário de 33 milhões de reais.

“São 33 milhões de reais roubados dos cofres públicos por dia. Roubalheira feita por essa classe política que aí está há décadas. Eles querem permanecer no poder para deixar tudo como está, abafar as investigações e operações como a Lava Jato, e garantir a permanência deles, de seus parentes e apadrinhados no poder. Não existe nenhuma esperança de mudança da nossa realidade com essa turma. Eles já mostraram quem são”, afirma.

De acordo com o pré-candidato ao Senado, os sergipanos precisam virar essa página da história e abrir um novo momento de esperança de um Sergipe seguro, com educação eficiente e com um desenvolvimento econômico que permita reduzir o desemprego no estado. “Isso tudo é possível e eu pretendo fazer a minha parte, ajudando Sergipe através de um mandato bem exercido no Senado”, reforça.

Reforma da Previdência

Sobre a Previdência Social e a necessidade de reforma, o delegado Alessandro Vieira garantiu que se a população sergipana permitir que o quadro político permaneça o mesmo, os cidadãos vão sofrer com a perda do direito à aposentadoria integral. Para o pré-candidato ao Senado, a fusão dos fundos da Previdência do estado feita na Assembléia Legislativa de Sergipe por Jackson Barreto foi um crime.

“Em 2007, o então governador Marcelo Déda separou os fundos e criou o Funprev/SE, um fundo saudável para que os que estivessem ingressando no serviço público não tivessem problema para se aposentar. O que Jackson fez em 2017, com interesse absolutamente eleitoreiro, foi aprovar na Assembléia Legislativa que o governo pudesse dispor desses recursos. Em 2, 3 meses ele zerou os recursos que haviam sido acumulados por quase uma década. Sergipe precisa saber que o estado tinha uma esperança concreta de ter uma previdência organizada, e que Jackson Barreto, juntamente com sua bancada, destruiu essa esperança. A nossa difícil realidade de hoje precisa mudar, e para que isso ocorra, precisamos mudar as pessoas eleitas e virar essa página da história de Sergipe.

