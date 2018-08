Aloysio Nunes pede que Maduro não use atentado para ampliar repressão

“Achei estranho que, minutos depois do atentado, o presidente Maduro já tenha descoberto quem era o grande autor intelectual atribuindo essa responsabilidade ao presidente [Juan Manuel] Santos, o que me parece algo bizarro”, disse Nunes em entrevista, após a primeira Reunião do Diálogo Político-Militar Brasil-Chile, no Palácio Itamaraty.

No domingo (5), Maduro afirmou que o chefe de governo da Colômbia, Juan Manuel Santos, estaria por trás do suposto atentado que sofreu no sábado (4) em um ato público com militares em Caracas.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recomendou que o órgão examine a possibilidade de criação de uma comissão de especialistas internacionais para investigar o suposto atentado contra Maduro.

Em declaração à imprensa, ao lado do chanceler chileno Roberto Ampuero; do ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna; e do ministro de Defesa Nacional do Chile, Alberto Espina Otero, Nunes reiterou que a posição dos países é que a situação da crise política da Venezuela deve ser resolvida pelos próprios venezuelanos de “maneira negociada, democrática e constitucional”.

Emergência no Equador

Sobre o estado de emergência declarado pelo Equador devido à entrada de venezuelanos, o chanceler brasileiro lembrou que é uma situação diferente da enfrentada pelo Brasil, que tem mais condições de absorver a imigração do país vizinho.

“Na Colômbia, fala-se em 1 milhão de refugiados. No Equador, é também um número muito grande. No Brasil, é um número pequeno. Nosso problema é dar acolhida decente e fazer o trabalho de interiorização”, afirmou o chanceler.

O governo do Equador declarou estado de emergência no setor de mobilidade humana nas províncias de Carchi, Pichincha y El Oro. A medida foi definida em decorrência da necessidade urgente, segundo as autoridades, de prestar apoio aos imigrantes procedentes da Venezuela. De acordo com os dados oficiais, são cerca de 4,2 mil venezuelanos que chegam diariamente ao país.

Roraima

Em relação à recente polêmica envolvendo a entrada de venezuelanos em Roraima, Nunes destacou que a suspensão do país do Mercosul não afetou o direito dos cidadãos de entrar e sair do Brasil.

“Hoje, temos entre 5 e 6 mil [venezuelanos], mas estão concentrados em Roraima. Isso sobrecarrega, sobremaneira, os serviços públicos no estado. Nosso esforço é apoiar a interiorização desses imigrantes. Em um país enorme como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, 4 ou 5 mil [venezuelanos] não faz grande diferença. Pelo contrário, são pessoas geralmente bem qualificadas, que vêm aqui para trabalhar, tangidas por uma crise econômica”, acrescentou o chanceler brasileiro.

No dia 08, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber suspendeu o decreto do governo de Roraima que determina aumento de rigor da segurança pública e da vigilância das forças policiais na fronteira com a Venezuela, além da regulamentação de acesso a serviços públicos para eventual atendimento de imigrantes para o estado.

Nicarágua

Ainda nos temas regionais, Nunes manifestou a “profunda preocupação com a escalada da violência na Nicarágua do governo contra a oposição”. Segundo o chanceler, Brasil e Chile esperam que o país da América Central busque solução pacífica para os conflitos políticos.

Em julho, o Conselho Permanente da OEA aprovou uma resolução de “condenação” e “grave preocupação” contra o governo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.

Foto Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil