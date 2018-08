AMO SEDIA WORKSHOP SOLIDÁRIO PARA PREPARAÇÃO DE SLIMES

10/08/18 - 05:14:30

A massa viscosa, elástica, colorida e barulhenta conhecida como slime virou febre entre a garotada no mundo inteiro. Em Sergipe não tem sido diferente e a jovem Sophia Sampaio de Luna vem se mostrando um verdadeiro talento dos slimes ao influenciar muitos outros jovens com a divertida brincadeira em suas redes sociais.

Pensando em multiplicar talentos, a menina Sophia, de apenas 11 anos, decidiu – sob a responsabilidade da sua mãe e com o apoio de familiares e amigos – juntar brincadeira com solidariedade e realizar o seu 1º WorkShop de Slimes no próximo dia 24 de agosto, de 14h às 17h, da sede institucional da Associação dos Amigos da Oncologia- AMO, para beneficiar pessoas com câncer em situação de vulnerabilidade social.

O evento terá como programação duas oficinas para receitas de preparação de slimes, intervalo para lanche e sorteio de brindes. A entrega do kit individual ocorrerá nos primeiros 30 minutos do evento e cada kit será composto por sacola personalizada, bacia pequena, espátula, três potes de plástico, colas branca e transparente, solução de borato de sódio, corante, glitter e lantejoulas.

Crianças acima dos 8 anos de idade e adolescentes são os principais públicos de interesse do evento. Para se inscrever, o interessado (a) deverá fazer contato com a enfermeira Diana de Luna – a mãe de Sophia – pelo telefone (79) 99191.8681 e investir R$ 60 para garantir a aquisição do kit individual, materiais de limpeza e lanche. As vagas são limitadas. Todo recurso financeiro arrecadado com as inscrições será repassado integralmente para a Associação.

O 1º WorkShop da Sophi Slimes tem como objetivos promover entretenimento e sensibilizar as pessoas sobre o poder de relaxamento dos slimes e de redução do estresse e da ansiedade. O evento conta com o patrocínio do fast-foof Bob’s dos Shoppings RioMar e Jardins, do Pet Shop Atalaia Rações e do Berçário Carinho de Mãe e com o apoio da Associação dos Amigos da Oncologia – AMO e da Casa do Pão.

SERVIÇO

O QUÊ: 1º WorkShop da Sophi Slimes

QUANDO: 24 de agosto, entre 14h e 17h

ONDE: Na sede da AMO (Rua Permínio de Souza, 270, bairro Cirurgia, Aracaju, Sergipe)

Foto assessoria

Por Jeimy Remir