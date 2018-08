CAIXA ECONÔMICA LANÇA PORTAL LOTERIAS ONLINE NESTA SEXTA

10/08/18 - 12:01:15

Apostadores terão mais uma opção para jogar nas diversas modalidades das Loterias CAIXA

A CAIXA lança, nesta sexta-feira (10), o Portal Loterias Online, seu site de vendas de apostas das Loterias CAIXA. O novo serviço aumenta os canais disponíveis para a realização dos jogos, permitindo que os apostadores registrem suas apostas nas principais modalidades das Loterias Federais de qualquer lugar e de forma prática, totalmente segura e digital.

O Portal Loterias Online está em linha com o ciclo de inovações da CAIXA. O objetivo do canal é atrair um novo público apostador, principalmente os jovens, que têm a internet como principal meio para realizar suas compras e serviços bancários. A expectativa é que, em um ano, o Portal represente cerca de 3% do total de apostas.

O presidente da CAIXA, Nelson de Souza, destaca a importância do Portal como forma de contribuir para um incremento na arrecadação das Loterias. “O novo serviço beneficia os apostadores, os lotéricos e a população em geral. A arrecadação e os prêmios ofertados vão aumentar, motivando os apostadores a realizar mais jogos. Consequentemente, aumenta também o repasse das Loterias para setores importantes da sociedade”, ressalta.

Para utilizar o novo Portal (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o usuário deverá fazer um cadastro usando apenas o CPF para verificação da maioridade do apostador e para permitir a vinculação de apostas e eventuais prêmios futuros.

Como jogar:

O portal é simples e intuitivo, conduzindo o usuário durante a navegação em todas as etapas da realização da aposta, desde o cadastramento até a efetivação do pagamento. Todos os jogos efetuados pelos usuários do site são vinculados ao CPF do cadastro, garantindo a segurança do processo.

O cliente navega pelas páginas de cada modalidade, escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, apenas com o CPF regular e um cartão de crédito. Os apostadores devem ter mais de 18 anos. As apostas no site terão valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Também serão oferecidas opções já populares nas unidades lotéricas, como a Surpresinha, que é quando o apostador deixa o sistema escolher os números da aposta de forma aleatória, e a Teimosinha, que repete os números pela quantidade de concursos escolhida pelo apostador. Além disso, o site traz a novidade da aposta favorita, em que o usuário poderá salvar um jogo e adicioná-lo ao carrinho de compras, sem a necessidade de novo preenchimento do volante. Assista ao vídeo.

As modalidades que estão disponíveis para apostas no Portal Loterias Online são: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O site funcionará 24 horas; porém, o horário de encerramento das apostas no portal obedece à mesma regra das apostas registradas nas lotéricas e por meio do Internet Banking CAIXA (IBC), onde atualmente os clientes da CAIXA podem apostar na Mega-Sena.

Assessoria de Imprensa da CAIXA