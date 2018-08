CHAPINHAS E TRAIÇÕES

10/08/18 - 00:01:45

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Aparentemente está tudo muito calmo. Mas nas reuniões internas as coisas não são tão tranquilas entre candidatos que disputam as próximas eleições. Principalmente proporcionais. Líderes de cada composição estão trabalhando para harmonizar o bloco político e expor unidade absoluta. Mas sempre tem um ou outro que não se acha contemplado dentro da estrutura da coligação, sempre que comparado a outro de melhor condição.

O pleito começa a entrar no afunilamento, já com avaliação de nomes que se definem como ‘praticamente eleito’. De alguma forma o resultado pode oferecer surpresas. Não há nomes com estatura eleitoral tão firme que já pode comprar o terno de posse. Entretanto, há candidatos sem qualquer importância aparente no imaginário do eleitor, que pode ocupar cadeira na Assembleia Legislativa. Por trás das evidências existem contrapontos que terminam contorcendo fatos.

Há desconfortos, por exemplo, na coligação formada pela oposição e que estão vindo à tona. Isso preocupa os líderes. Teve-se que apagar o fogo que ferveu e fritou a relação entre o candidato ao Senado Heleno Silva (PRB) e o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD). Também um ralo arranhão entre o próprio Heleno e seu companheiro de chapa André Moura (PSC). A situação ainda está morna, mas deve ser bem resolvida entre eles, para adquirir confiança plena na unidade.

A questão da formação de uma chapinha na base aliada também acendeu a fogueira entre candidatos, principalmente os proporcionais que tentam a reeleição. A questão é que a disputa por uma chapinha facilita a eleição de quem está nela e torna tudo mais horizontal para alguns e vertical para outros. Deputados que não tiveram acesso a essa facilidade, ainda não estão conformados.

Alem de tanto complicador, aponta-se um que será destruidor na reta final: as traições. A previsão é de que serão abundantes e intensas no período mais próximo ao pleito.

OS VOTOS DE EDVALDO

Ontem à tarde, embora com poucos parlamentares na Assembleia, o zumbido incômodo era de que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não votaria em Belivaldo Chagas.

– O prefeito vota ao Senado em Jackson Barreto e André Moura.

POR ALGUMAS MÁGOAS

Sabia-se, com clareza, que Edvaldo Nogueira não votaria [e não vota] nos Valadares, em razão de algumas mágoas remanescentes das eleições de 2016.

Quanto a André Moura o voto é certo pelo trabalho feito por ele em Aracaju.

NÃO CONSEGUIU FALAR

A coluna tentou falar com o prefeito Edvaldo Nogueira por telefone sobre o assunto, mas não houve retorno. Em seu gabinete não entra celular… Nem o dele.

Como fala sobre política hoje, deve explicar a informação.

FIQUEM BEM ATENTOS

A velha frase vem sendo citada: “não convidem para a mesma mesa os candidatos ao Senado Heleno Silva (PRB) e a deputado federal Gustinho Ribeiro (SD)”.

Os dois bateram boca através de telefone.

COMO TUDO COMEÇOU

A refrega começou quando Gustinho Ribeiro se animou com a formação de chapinha entre o SD e o PPS para deputado federal na coligação da oposição.

Depois veio a troca de “tiros” via twitter.

SOBRE PROVÁVEIS MENTIRAS

O candidato a governador pelo DEM, Mendonça Prado, disse a Jailton Santana: “quem vier prometer grandes realizações, se eleito, estará mentindo para o povo”.

Disse ainda que “Sergipe está falido”.

PARA SALVAR O ESTADO

Mendonça Prado diz que para salvar o Estado está apresentando a sua candidatura ao Governo nas próximas eleições com um projeto ousado.

– Se for eleito vou entrar para consertar Sergipe, disse.

ALGUNS DESENTENDIMENTOS

Um bem comportado deputado de oposição diz que há muito desentendimento no bloco liderado pela oposição em razão da chapa PPS e PTC.

A chateação é porque antes era apenas o PPS e agora negociaram a inclusão do PTC.

ENTENDE QUE TIROU VAGA

Os candidatos a estadual entendem que essa chapinha foi realizada para a entrada do ex-prefeito de Dores, João Marcelo, pelo PTC, e tira a vaga de outros nomes do bloco.

Marcelo tem apoio de Sukita e, também, de Augusto Bezerra.

COMO TUDO COMEÇOU

Segundo um parlamentar, candidatos do PSC não gostaram da chapinha do PPS a estadual, mas aceitou “de boa” porque já estava combinado.

– Mas aí o PTC foi também… então ‘azedou’, disse.

NÃO PERDEU SEQUER UM VOTO

Domingos Machado (Dominguinhos), de Estância, disse ontem que Belivaldo Chagas não perdeu um único voto com a saída de Ivan Leite (PRB) para a oposição.

– Se alguém tivesse precisando de um voto para salvar a vida, morreria.

NA POLÍTICA, -1 É = A +13

Dominguinhos ensinou que na política as contas não são exatas. E deu o exemplo: às vezes a saída de alguém não “é menos que um. É igual a mais treze”.

– Aliados de Gilson Andrade e Amorim estão preocupados, disse.

TUDO BEM EM LAGARTO

O deputado federal Fábio Reis (MDB) disse que está tudo bem com a deputada estadual Gorete Reis, que estava chateada com a chapinha e disse que não votaria em Jackson.

– Ela foi contaminada por outros deputados, mas essa chance é zero, disse.

AGENDA COM BELIVALDO

Estava agendada uma visita de Belivaldo a Lagarto para hoje, mas o governador refez a sua agenda e ficou para a próxima semana.

Vai para ato do Governo e conversas com seus aliados.

FREQUÊNCIA PEQUENA

Pequena a frequência nas sessões ordinária da Assembleia Legislativa. A maioria dos deputados está em campanha e comparece pouco ao expediente.

Nesse período, entretanto, há pouca coisa para votar.

HENRI CLAY E CANDIDATURA

Candidato a senador Henri Clay (PPL) considera a sua campanha “muito boa, crescente e animada”. Acrescenta que está bem acima da “minha expectativa”.

– A tendência de mudança me favorece muito, admite.

AS ADESÕES VOLUNTÁRIAS

Henri Clay conta, ainda, que tem recebido adesões voluntárias que começaram na advocacia, “mas que hoje se espalharam por toda a sociedade”.

– A receptividade em cidades do interior me anima muito, disse.

VÊ COMO UM FENÔMENO

“Um fenômeno”! Foi assim que Henri Clay classificou a candidatura de Valadares Filho (PSB) ao Governo do Estado: “ele passa energia renovadora e muita leveza”.

– Não tenho dúvida que ele estará no segundo turno, disse convicto.

Notas

Tabela de preço mínimo – O presidente Michel Temer sancionou a lei 12.703, que cria a tabela de preço mínimo para fretes rodoviários no Brasil. Mas vetou o trecho que concedia anistias aplicadas a caminhoneiros e empresas por ações durante as paralisações em maio. O texto foi publicado no Diário Oficial da União de ontem.

Encontro de gestores – Mendonça Prado (DEM) participou na manhã de ontem de um encontro com os gestores públicos do estado, para expor as ideias que tem para governar Sergipe. Na oportunidade, Mendonça falou sobre o seu plano de trabalho e fez uma análise sobre os dados econômicos e financeiros.

Ministra protege colega – Guilherme Amado, na coluna de Lauro Jardim, noticia que a ministra Rosa Weber negou pedido de três advogados para que o Supremo Tribunal Federal (STF) mandasse o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, abrir o processo de impeachment contra Dias Toffoli por crime de responsabilidade.

Questão só de Justiça – Presidente da Anamatra, Guilherme Guimarães Feliciano, disse ontem que proposta dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de reajustar seus salários em 16,38% é uma “questão de justiça e de coerência” que contribui para preservar a independência do Poder Judiciário.

Ministro explica reajuste – Ministro Ricardo Lewandowski disse ontem que o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do STF “recupera parcialmente” as perdas inflacionárias e provocará um impacto no Poder Judiciário inferior ao valor que a Lava Jato anunciou que será devolvido à Petrobras.

Jackson recebe novo apoio – Jackson Barreto diz que recebeu ontem o apoio do sindicalista Waldir Rodrigues, ex-presidente do Sintrase. Waldir publicou em sua conta pessoal do Facebook um relato sobre a aprovação do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos, implantado na gestão de JB como governador.

Conversando

Saúde muda – Quem precisa do Huse – Hospital de Urgência – vai perceber que muita coisa mudou no atendimento e nas acomodações.

Muito animado – Belivaldo Chagas está muito animado com as adesões que vem recebendo e admite que todas elas fortaleceram a sua base.

Subtenente Edgar – Nosso país está podre, como pode cogitarem que um criminoso condenado e preso, dispute a presidência da República Federativa do Brasil?

Nome fácil – A candidatura da vereadora Emília Corrêa (Patriotas) ainda não está nas ruas, embora o seu nome seja fácil para o eleitor.

Fazer diferença – A candidata a primeira suplente de senadora, Cris Teixeira (PTB), pode fazer diferença no sertão com o nome ligado a Teixeira Caminhões.

Sem nada – Trade turístico reclama em excesso porque o Governo não faz publicidade de Sergipe fora do Estado. O pessoal não quer entrar com nada.

Ficará livre – O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) participar de ações municipais e depois ficará livre para falar sobre as eleições.

Eduardo Amorim – se a Segurança não funciona, a Educação está abandonada e a Saúde está um caos é porque o Governo não aplica bem os recursos públicos.

Pelo Interior – Deputados federais retornaram ontem de Brasília e já estão em viagens pelo interior. Alguns concluem documentação para levar ao TRE.