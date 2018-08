Chegaram os Terminais de Autoatendimento para recargas dos cartões Mais Aracaju

Investimento na bilhetagem eletrônica deve gerar comodidade aos passageiros

Já estão em Aracaju os novos dez Terminais de Autoatendimento (ATM) que serviram para venda eletrônica de passagem do cartão Mais Aracaju, que é utilizado no transporte coletivo da capital e da Região Metropolitana. O primeiro ATM já estava disponível na sede da Aracajucard servindo de forma eficiente aos usuários, e agora os novos ATM’s já estão sendo preparados para serem implantados em locais estratégicos da cidade. O investimento inicial chegará a R$ 1,128 milhão na aquisição e estrutura desses equipamentos.

Para facilitar o uso da bilhetagem eletrônica de ônibus, além dos cinco postos de atendimento da Aracajucard e do serviço online de recargas pelo site aracajucard.com.br, os passageiros do transporte coletivo terão também os ATM’s, que permitem a compra com cartão de débito ou em dinheiro, consulta a saldos, atualização de créditos, bem como, já disponibiliza a aquisição do próprio cartão Mais Aracaju Pré-pago. Inclusive, entre outros benefícios, o ATM deve estimular também o uso do cartão Pré-pago, que gera praticidade e segurança na hora de pagar a passagem de ônibus.

O ATM servirá também aos estudantes, para compra da meia-passagem. E para aqueles que dispõem do cartão vale transporte, no ATM, poderão de igual modo, com o próprio cartão VT, efetuar a compra da recarga “COMUM”, como pessoa física. A bilhetagem eletrônica é um marco tecnológico para o transporte público que evita a exposição dos passageiros com movimentação de dinheiro no ônibus, proporciona um melhor controle de utilização por parte do usuário, e ainda é um mecanismo de simples acesso ao consumo e realização de recargas. Basta o passageiro encostar o cartão no aparelho leitor, mesmo dentro da bolsa ou carteira, e a passagem já é computada.

1° sorteio da Passagem Premiada acontece este sábado, 11

Como forma de intensificar o acesso aos benefícios do cartão Mais Aracaju Pré-pago, a Aracajucard, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), a Prefeitura de Aracaju e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, lançou a Passagem Premiada. A promoção vai conceder dez premiações mensais no valor de R$ 500 em dinheiro cada. Para concorrer, basta o passageiro adquirir o mínimo de 40 passagens por mês, a partir de 1º de julho de 2018 e se cadastrar na promoção no site aracajucard.com.br. O primeiro sorteio acontece neste sábado, 11, e pode concorrer aqueles que se inscreverem até esta sexta-feira, 10.

