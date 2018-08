Chegou ao fim o namoro de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, como a assessoria de imprensa da apresentadora confirmou com exclusividade à Vogue Brasil

10/08/18 - 23:16:23

Chegou ao fim o namoro de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, como a assessoria de imprensa da apresentadora confirmou com exclusividade à Vogue Brasil. “A amizade fica e os meus próximos passos serão de muita dedicação ao trabalho”, diz a modelo, que não está mais morando no mesmo apartamento que o ator no Rio de Janeiro.

No início do ano, o casal havia terminado o namoro pela primeira vez e, na época, Mariana falou também em primeira mão sobre o fim: “Todos nós temos o direito de viver nossas experiências”. No momento, Mari prefere manter discrição e não deu mais detalhes sobre o término.

Especulações sobre o fim do relacionamento surgiram após alguns fãs perceberem que o ator não segue mais Mari no Instagram, como mostra o print abaixo, apesar de o nome de Cauã ainda consta na lista de pessoas que a apresentadora segue na rede social.

Fonte/Foto: globo.com