Dia do Estudante é tema de Audiência Pública na Câmara de Aracaju

10/08/18 - 06:53:30

A juventude se fez presente na tarde desta quinta-feira, 09, no Plenário da Câmara de Municipal a Audiência Pública pelo Dia do Estudante no Brasil. A ação é de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) e contou com a participação de membros da União Metropolitana dos Estudantes de Aracaju (UMESA), dos Grêmios Estudantis da Grande Aracaju, da União Municipal dos Estudantes de Laranjeiras (UMEL) e da União da Juventude Socialista (UJS).

“Fiz parte do Movimento Estudantil e sei da importância social e política que os jovens possuem para a luta dos direitos e o fortalecimento da sociedade. O Movimento Estudantil foi um divisor de águas na minha vida enquanto cidadão, político e profissional. Sempre é fundamental estar ao lado da juventude para dialogar, ouvir demandas e auxilia-la. Os jovens são agentes transformadores. Tudo começa na escola. Precisamos cada vez mais cuidar da educação e criar oportunidades para que os estudantes construam seus caminhos e tenham êxito no futuro”, afirmou Bittencourt.

O Dia do Estudante no Brasil foi criado no dia 11 de agosto de 1827 em homenagem à fundação dos dois primeiros cursos de Ciências Jurídicas no Brasil por D. Pedro I. A solenidade contou, também, com a presença de alunos e professores da Escola Municipal José do Prado Franco, do Colégios Estaduais General Valadão, John Kennedy, Valmir Chagas, Dr Jurguta Barreto de Lima e Jackson Figueiredo, que debateram os avanços conquistados pelos estudantes e como é possível fortalecer a educação no país.

“O trabalho dos grêmios estudantis é lutar pelo direito dos estudantes e estabelecer o diálogo com as instituições escolares. O Movimento Estudantil também atua nesse foco há décadas. Dele surgiram muitos líderes que nos inspiram, a exemplo do vereador Bittencourt. O Movimento luta por uma educação de qualidade, por avanços, por estruturas adequadas. Onde tem estudante, estamos lá. Tudo que fazemos é por nossa juventude de Sergipe e do Brasil. A luta é de todos e estamos ao lado das pessoas que mais precisam”, destacou Jonathan Hora, presidente da Umesa.

Na opinião de Fábio Leite, diretor do departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o diálogo com os estudantes deve sempre ser permanente. “Educação é cidadania. A vida inicia na escola. Minha formação política e cidadã iniciou também no Movimento Estudantil e sei o quanto é fundamental estabelecer o diálogo para proporcionar qualidade e dignidade aos nossos estudantes. Eles dão régua e compasso para o desenvolvimento do nosso país”, afirmou.

Para o coordenador Estadual da Juventude, Fredson Santana, “os jovens são prioridade para a construção do processo de cidadania. É preciso dialogar sempre. Precisamos cada vez mais potencializar as Políticas Públicas que favoreça o surgimento de novas oportunidades e qualificação profissional”.

A professora de filosofia do Colégio Estadual John Kennedy, Vanessa Lacerda, prestigiou o evento e comentou a importância da união dos pensamentos. “O professor é um ex-estudante com o compromisso de cuidar dos novos estudantes. É preciso lembrar da responsabilidade do professor na construção do processo educacional e cidadão. O professor jamais será a ponta da faca. Pelo contrário. Ele caminha lado a lado com os estudantes. Não existe educação de qualidade sem a reciprocidade do professor e do aluno. As união traz grandes resultados. Para cuidar do aluno é preciso cuidar do professor”, afirmou.

Posse

Após a Audiência Pública, aconteceu a posse da Direção da União Metropolitana dos Estudantes de Aracaju (UMESA), gestão 2018 a 2020, e de diversos Grêmios Estudantis da Grande Aracaju e a União Municipal dos Estudantes de Laranjeiras (UMEL).

Presenças

A Audiência Pública pelo Dia do Estudante no Brasil também foi prestigiada pelo vereador Américo de Deus, pelo secretário Municipal de Esportes e Juventude, Jorge Araújo Filho, pelo chefe de gabinete da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Erick Vieira (representando o prefeito Padre Inaldo), pelo artista plástico Valmir Garcez.

Fonte e foto assessoria