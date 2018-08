Dr. Gilberto compara ex-secretário da saúde com “encantador do serpentes”

10/08/18 - 09:46:08

O Dr. Gilberto Santos foi irônico ao comentar sobre a situação financeira do Hospital de Cirurgia, ao explicar que é diretor financeiro e que os problemas se acumularam ao longo do tempo e por conta dos atrasos dos recursos repassados ao hospital.

Ao ser questionado se há solução para o problema, Dr. Gilberto foi irônico e afirmou que “o compromisso de prestar saúde pública é dos governos federal, estadual e municipal. Portanto não se pode dizer que o problema é do Cirurgia como tentaram imputar, e como fez o encantador de serpente ao se colocar como salvador da pátria”, disse ao se referir ao ex-secretário de saúde.

Durante a entrevista que concedeu na manhã desta sexta-feira (10), Dr. Gilberto falou também sobre política e informou que o Partido dos Trabalhadores (PT) de Dores já definiu os candidatos à chapa majoritária e lá, os petistas vão caminhar ao lado do PSC de André Moura.

A informação foi passada pelo médico e ex-presidente do Hospital de Cirurgia, Gilberto Santos, pai do prefeito de Nossa Senhora das Dores, Dr. Thiago de Souza Santos (MDB), ao afirmar que o PT irá apoiar as pré-candidaturas de Belivaldo Chagas (PSD) ao governo, Rogério Carvalho (PT) e André Moura (PSC) ao senado e para federal, o também petista, João Daniel e Maisa Mitidieri para estadual.

Gilberto informou que a decisão foi tomada após reunião com o agrupamento liderado pelo prefeito Thiago, além de nove vereadores. “Essa decisão foi tomada após nos reunirmos e ponderar em quem o grupo iria apoiar”, disse o médico em entrevista ao radialista George Magalhães.

Ao ser questionado sobre o que levou grupo a apoiar André Moura e não o ex-governador Jackson Barreto (MDB) que é o outro nome da base do governador a disputar a outra vaga ao senado, Dr. Gilberto informou que “Nossa Senhora das Dores tem algumas divergências com o ex-governador. Durante o governo de Jackson, petistas se sentiram perseguidos”, informou Gilberto reafirmando que “Jackson não correto com Nossa Senhora das Dores”.

Ele também comentou sobre uma ação realizada pelo Ministério Público de Sergipe, juntamente com equipes DEOTAP e COE, Dr. Gilberto que “esse é um direito dos policiais. Está aberto a temporada de caça aos petistas, mas você não vê nenhum membro do PT de Sergipe envolvido em falcatruas. Quanto a mim, foi uma denuncia anônima”, explicou.