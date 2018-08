“É hora de mudar e fazer o que é certo para os sergipanos”, afirma senador

10/08/18 - 11:46:31

O candidato ao Governo de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB), segue mantendo proximidade com a população e colhendo as principais demandas. Em visita aos bairros Santa Maria, em Aracaju, e Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, ficou evidente a insatisfação dos sergipanos com os serviços prestados pelo poder público estadual.

Segundo relatos dos moradores do Santa Maria, o ensino e condições das escolas são precárias, as unidades de saúde não atendem à demanda e ainda existem locais em que não há pavimentação nem acesso ao transporte público. Também não há áreas de lazer e prática esportiva para a juventude.

“É hora de corrigir, de mudar e fazer o que é certo para gerar oportunidade de estudar, ter emprego e renda. A parte rica está protegida e o mais pobre desprotegida. Iremos governar para todos, inclusive para os que mais precisam. Não quero essa bagunça para meu estado. Isso me incomoda muito. O sonho e a esperança tem que ser de todos nós”, destacou o senador.

De acordo com o líder comunitário, Robertão do Santa Maria, nem mesmo a transição entre Governos resultou na melhora das condições na região. “Estamos cansados de ver nosso bairro sendo mal visto na imprensa. É violência, unidades de saúde que não funcionam ou sequer conseguimos marcar um exame e o receio das pessoas em frequentar o Santa Maria porque o acesso é muito difícil. Os governantes que aí estão nos deixam sofrer”, reclamou Robertão.

Diante do exposto, Eduardo Amorim adiantou que criará as condições necessárias para mudar a realidade da região. “Vamos criar a Escola Técnica do Santa Maria Santa Maria. Acredito que através da profissionalização, aos poucos, o cenário mudará. Além disso, vamos dar um basta na violência e cuidar de nossa juventude. O que for de obrigação do poder público eu farei”, garantiu o candidato.

Piabeta

A insatisfação com a atual realidade de Sergipe também foi notada fora da capital sergipana. Moradores da Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, relataram que não existe escola pública do Ensino Médio para atender os jovens da comunidade.

“Temos que matricular nossos filhos nas unidades do Marcos Freire I e II. É distante e, para piorar, não há vias que facilitem a chegada do transporte público. Não dá para continuar refém de um governo que pouco olha para nós”, retrucou o líder comunitário, Paulo da Piabeta.

“A educação é o único caminho para quem não tem grandes fortunas. Se eu tiver o instrumento nas mãos, que será o mandato, eu farei a escolas profissionalizantes para que os jovens possam ampliar suas chances de inserção no mercado de trabalho”, assegura Eduardo.

Além da Educação, um dos pilares do plano de governo, o candidato também prevê a criação de ciclovias e a construção de um Centro de Exames. “Faremos um espaço para que ninguém precise se humilhar para fazer seus exames e providenciar tratamento ou cirurgias. Ciclovia, pavimentação e outras medidas que facilitem o transito local também estão previstas. Todos têm direito à dignidade. Não vou admitir corrupção. O dinheiro do povo precisa ser respeitado”, salientou Eduardo Amorim.

Fonte e foto assessoria