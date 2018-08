Edvaldo Nogueira decide falar e afirma: Belivaldo sempre foi meu candidato

10/08/18 - 13:27:36

Edvaldo reafirma apoio a Belivaldo e diz que PCdoB se sacrificou para fortalecer o grupo

O prefeito Edvaldo Nogueira reafirmou, nesta sexta-feira, 10, em entrevista à imprensa, seu apoio à candidatura do governador Belivaldo Chagas à reeleição. “Fui o primeiro político a declarar apoio ao nome de Belivaldo e trabalhei, de maneira efetiva, para ele ser o candidato”, disse. Edvaldo ressaltou, inclusive, que o PCdoB se “sacrificou” ao aceitar participar do chapão na disputa proporcional, justamente, para não criar problemas para Belivaldo. “Foi um gesto para fortalecer o grupo”, frisou. Ainda na entrevista, o prefeito declarou que seguirá integralmente o grupo do qual faz parte, apoiando Jackson Barreto e Rogério Carvalho, candidatos ao Senado pela coligação governista.

“Belivaldo sempre foi o meu candidato. Trabalhei para que ele fosse o nome do grupo. Poucos trabalharam como eu para que ele se tornasse o candidato. Eu tenho consciência disso e ele também tem. Também foi uma ideia minha que Eliane fosse a candidata à vice. Na reunião com todos os partidos, eu disse que, apesar de sofrer com esta sugestão, pois Eliane é uma vice em que confio, acreditava que a entrada dela era importante, como já está sendo”, afirmou.

Questionado sobre a posição do PCdoB na chapa para deputados estaduais e federais, Edvaldo disse que, “ao verificar que poderia criar problemas para a coligação o partido integrar a chapinha”, ele trabalhou junto ao presidente da sigla, vereador Antônio Bittencourt, para convencer a agremiação a disputar o pleito no chapão.

“Fomos os grandes sacrificados nesta eleição e isto mostra o gesto que estamos tendo com Belivaldo, Jackson e Rogério. O PCdoB queria ir para a chapinha, eu inclusive fiz esta defesa publicamente, mas diante dos problemas que surgiram, convenci o partido a mudar de posição e ir para o chapão”, explicou.

O prefeito também reiterou seu posicionamento político de grupo e minimizou sua ausência na convenção do PSD no último domingo. “Parece que não me conhecem ou fingem. Sempre fui político de grupo, nunca deixei de participar do que acredito. Sobre a convenção, eu já havia comunicado a Belivaldo que não estaria presente, pois iria acompanhar minha esposa numa prova de triátlon, que já estava agendada há um ano. Eu não abriria mão de estar com ela. Além disso, minha presença na campanha não era imprescindível. Não sou o candidato”, disse.

Quanto à sua presença na campanha, Edvaldo afirmou que estará presente e será atuante, mas não se afastará das suas atividades administrativas. “É uma postura, um compromisso. Tanto que reuni o secretariado e avisei que toda movimentação em campanha eleitoral deve se dar fora do expediente. Não tem sentido estar na gestão e na hora do trabalho estar em campanha. Não farei isso e não vou permitir que ninguém o faço na prefeitura”, afirmou. “Mas no meu horário livre, farei campanha”, avisou.

Foto Marco Vieira

Por Valter Lima