Ela está de volta: Bolsa Família Municipal no município de Lagarto

10/08/18 - 12:58:14

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho, tem voltado a concretizar os sonhos da população carente. Após trazer de volta com o Programa de Erradicação da Casas de Taipa, foi relançado o Bolsa Família Municipal – os dois estiveram na primeira gestão de Valmir Monteiro (2009 – 2012).

A reabertura do programa foi anunciada na manhã desta sexta-feira, 10, com a presença dos 200 primeiros beneficiários do programa. Eles receberão o valor mensal de 100 reais que já estão disponíveis para serem sacados através da Caixa Econômica Federal.

Como informou o prefeito Valmir Monteiro, a meta é que mil pessoas sejam beneficiadas. “Essas são as que apesar de terem seus critérios aprovados no Bolsa Família do Governo Federal, ainda não recebem o benefício – estão na “lista de espera”. Conforme comecem a fazer parte do programa Federal, deixarão de receber do Municipal, e automaticamente serão substituídas. Mensalmente, sempre na primeira sexta-feira do mês, haverá um encontro, onde serão informados cursos profissionalizantes e outros projetos de geração de renda que podem ser incluídos.

A secretária do Desenvolvimento Social, a primeira-dama Andresa Nascimento, falou em seu discurso do momento importante. “O resgate e construção da cidadania plena sempre foi uma das metas da Assistência Social desde o nosso primeiro mandato, promover a inclusão e dignidade com a criação do BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL. Hoje são vocês as famílias beneficiadas e para nós é motivo de realização enquanto gestores”.

A beneficiária Ana Fátima dos Santos recebeu simbolicamente um cheque no valor e o cartão magnético para o saque. “Agradeço primeiramente a Deus e depois ao gestor por olhar sempre para os mais carentes. Será um complemento de renda muito bem-vindo à minha família”, disse.

Além dos beneficiários estiveram presentes os secretários Aloisio Andrade (Comunicação), Vanda Monteiro (Educação), Cleverton Oliveira (Saúde), Itamar Santana (Indústria e Comércio) e Adelson Ribeiro (Ordem Pública); e os vereadores Fabio Frank e Jailton da Mercearia.

Fonte e foto assessoria