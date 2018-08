Hemose reforça importância da doação de sangue durante homenagem ao Dia dos Pais

10/08/18 - 14:31:35

Marcos Jefferson é pai de Sophia de 4 anos, doador regular de sangue há pouco mais de uma década e tem um desejo simples: Ajudar ao próximo. “Para mim é algo fundamental poder servir, eu me coloco no lugar do outro”, declarou, nesta sexta-feira, 10, durante a atividade social no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em homenagem ao Dia dos Pais.

Antônio Rosário Fontes, pai de duas meninas, também esteve presente e relatou que viajou de Poço Verde, distante 145 quilômetros de Aracaju, para doar sangue e ajudar o tratamento de uma garotinha de seu município. “Quando eu soube do problema de Nathália, pensei em minhas filhas, por isso vim até o Hemose doar e transmitir minha vontade de que ela se recupere logo para retornar a sua rotina com seus familiares”, comentou.

Os doadores que compareceram ao Hemocentro ao longo desta sexta, participaram de um lanche especial e receberam brindes compartilhados por parceiros. A ação organizada pela gerência de Captação visa homenagear todas as pessoas que disponibilizam um pouco de seu tempo para doar sangue. “Os doadores e doadoras gostam desse reconhecimento. Muitos deles doam para pessoas desconhecidas por isso, que esse agradecimento é importante para eles”, ressaltou a colaboradora Marleide Pereira, que trabalha no cadastro do doador.

A gerente de Captação de Doadores, Josceline Souza, explicou que as atividades programadas para datas comemorativas como Dia dos Pais tem o objetivo de proporcionar momentos de descontração e integração para levar o agradecimento aos voluntários que, de maneira anônima, doam o seu sangue. “Recebemos diariamente voluntários comprometidos com a causa, em sua maioria composta pelo público masculino, alguns são pais e outros são penas filhos e colaboram com o serviço regularmente. Por isso, é necessário evidenciá-los durante as datas comemorativas, valorizando-os pelo gesto altruísta da doação de sangue”, destacou.

Conforme a gestora, a ação foi preparada para os voluntários que já doam sangue e também para pais e acompanhantes de pacientes que realizam seus tratamentos no ambulatório do hemocentro. “Incluímos em nossas atividades o estímulo à prática da doação. Esses são momentos em que aproveitamos as datas para sensibilizar a todos os presentes com informações sobre a importância da doação regular de sangue”, salientou Souza.

Agendamento

O Hemocentro de Sergipe disponibiliza para o público os serviços de agendamento para palestras, campanhas para doação de sangue, o cadastro de medula óssea e visitas técnicas. Para saber como realizar as solicitações basta entrar em contato com o Serviço de Captação de Doadores. A unidade funciona diariamente de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

