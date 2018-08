HOMEM É PRESO AO USAR DOCUMENTOS FALSOS PARA FAZER EMPRÉSTIMO

10/08/18 - 05:43:12

A Polícia Federal efetuou na tarde da última terça-feira (08) a prisão em flagrante de um cidadão, em virtude da tentativa de obtenção de empréstimo consignado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) com base em documentos falsos em nome de terceira pessoa. A atribuição da Polícia Federal foi firmada em razão da utilização dos documentos falsos perante a Caixa Econômica Federal, onde o empréstimo seria depositado.

Durante a lavratura, foi constatado que o preso já havia tentado obter outro empréstimo de forma fraudulenta, utilizando nome diverso, na cidade de Lagarto. Constatou-se ainda que o flagranteado já respondeu processo perante a Justiça Estadual por estelionato, em caso assemelhado ao que gerou a lavratura do flagrante.

O conduzido foi indiciado pela prática dos crimes capitulados nos arts. 171, § 3º c/c art. 14, II e 304 em concurso formal (art. 70), todos do CPB, cuja pena total pode alcançar até 09 anos de reclusão.

O preso foi encaminhado à audiência de custódia na Justiça Federal, onde foram avaliadas as circunstâncias do flagrante e histórico do preso, oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva.

Polícia Federal em Sergipe