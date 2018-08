LIMINAR SUSPENDE A SESSÃO DA CÂMARA DE RIACHÃO DO DANTAS

10/08/18 - 08:17:25

Atendendo a um mandado de segurança impetrado pela assessoria jurídica da prefeita de Riachão do Dantas, Gerana Costa, a juíza Fabiana Oliveira de Castro suspendeu a sessão da Câmara de Vereadores marcada para hoje, 10.

Na sessão, os parlamentares votariam o pedido de impeachment contra a gestora. No entanto, em virtude de diversos erros no processo, apontados no pedido judicial, a magistrada proferiu uma liminar suspendo a sessão e “bem como a prática de qualquer ato referente ao procedimento que pode desaguar no impeachment da impetrante, até nova decisão judicial”.

Por Cícero Mendes