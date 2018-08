“Muita gente ficou rica às custas da desgraça do povo”, afirma vereador

10/08/18 - 16:34:19

Membro da CPI da Saúde na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Cabo Amintas (PTB) voltou a criticar a falta de atenção dada ao setor pelos gestores. As declarações foram dadas durante entrevista ao radialista Almir Tavares na Rádio FM Sertaneja, na cidade de Feira Nova.

O parlamentar falou sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a saúde. Amintas, como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, investiga os contratos firmados pela Prefeitura de Aracaju com unidades hospitalares filantrópicas.

O vereador falou sobre a situação do estado em relação a saúde e criticou o poder público pela falta de boa vontade em resolver os problemas que afetam a população.

“Você entra no Huse e é um absurdo, aquilo ali é uma máquina de matar gente! Você vê a situação das pessoas nos corredores e é triste demais. É vergonhoso um estado pequeno como Sergipe, que seria fácil de se administrar, estar desse jeito. É preciso de boa vontade, e isso, quem está no comando, não tem!”, desabafou Amintas.

O parlamentar ressaltou a importância do cuidado com a saúde pública e como as coisas seriam diferentes se os políticos fossem obrigados a utilizar esse serviço.

“As pessoas estão morrendo, faltam remédios, muitas vezes remédios simples! Não entendo isso! Eu queria ter o poder de dizer assim: ‘a partir de hoje, o governador, o prefeito, os vereadores, os deputados, são obrigados a serem atendidos na saúde pública’. Uma vez, quando disse isso, me acusaram de falar algo desse tipo e ter plano de saúde. Sabe qual é o plano de saúde que eu tenho? O Ipes!”, declarou.

E continuou “um dia desses eu me senti mal e fui atendido lá na UPA do Augusto Franco. Sentei lá e esperei ser atendido como cidadão comum que sou. E não estava em campanha, ou pré-campanha, mas eu já era vereador. Agora, infelizmente, quando a maioria dos políticos adoece, vai para grandes hospitais e gasta o dinheiro do povo. Enquanto a população sofre. É um caos total! E a CPI da Saúde, caso jogue duro como estamos fazendo vamos atingir políticos poderosos porque o esquema é grande e muita gente ficou rica às custas da desgraça do povo”, disse.

Foto Gilton Rosas

Fonte: Assessoria de Imprensa do parlamentar