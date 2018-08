Nossa Senhora do Socorro terá mais de 100 vias pavimentadas pelo Estado

10/08/18 - 07:01:40

Os 107 logradouros estão localizados no Conjunto João Alves, Fernando Collor, além da sede do município, totalizando R$ 5.990.703,87 em investimentos

O governo do Estado vem realizando uma extensa obra de pavimentação asfáltica de vias do município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Ao todo, as obras abrangem 107 logradouros, localizados no Conjunto João Alves, Fernando Collor, além de vias na sede do município e também na rodovia SE-090, totalizando R$ 5.990.703,87 em investimentos.

No Conjunto João Alves, estão sendo contempladas 51 vias. São elas as avenidas: A, B, C, D, E, F, G, H, K. Também receberão melhorias as ruas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-A, 13-B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. E ainda, as travessas: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13-A, 13-B, 17-A, 17-B, 19, 20, 21, 21-B, 23, 24.

As obras já foram iniciadas e a população que vive no conjunto comemora as modificações realizadas. “Acho que melhorou bastante. As ruas já estavam esburacadas e causando alguns acidentes. Agora, com o asfalto, melhorou e cabe a população também contribuir não jogando lixo nas ruas”, destacou a comerciante Ivanildes Santos.

Também comerciante, Bruno Luís Souza Santos elogiou o trabalho que vem sito feito pelo governo do Estado. “Na minha opinião, todo tipo de serviço que é feito aqui vem para trazer melhorias. Gostei da quantidade de ruas que estão sendo contempladas, foram muitas”, ressaltou.

Morador da rua 17, Elenaldo Santos também falou sobre o recapeamento das vias. “Moro aqui há muito tempo e nunca mais tinham feito serviço por aqui. Então, para mim está nota 10, aprovado”, disse.

Mais pavimentação

Já no Conjunto Fernando Collor, a pavimentação asfáltica será feita em 56 vias do Conjunto, o que corresponderá a um investimento de R$ 2.533.167,73. Serão contempladas as ruas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Assim como, as travessas: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 35. Serão 9,91 km de extensão e 79.042,00 m² de área asfaltada.

Na sede de Socorro, para a restauração com melhoramento e alargamento da pavimentação asfáltica do segmento da rodovia SE-090, no trecho do entroncamento da BR-101, serão investidos R$ 1.126.117,37. São 850 metros de pavimentação em uma área de 7.200 m².

O valor total de investimentos autorizados em Socorro para a sede e para o Fernando Collor é de R$ 3.659.285,10. A pavimentação asfáltica se estenderá por 12 quilômetros, perfazendo uma área total de 72.000 m².

Fonte e foto assessoria