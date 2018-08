Orgulho e Paixão- Ernesto convida Fani para ser sua madrinha de casamento; Olegário se decepciona ao descobrir a armação de Susana

10/08/18 - 23:23:28

Cecília conforta Mariana, que despista a irmã sobre o verdadeiro motivo de ter seus cabelos cortados. Incentivado por Ernesto, Rômulo perdoa Edmundo, e aconselha o irmão a se afastar do álcool. Todos disfarçam a preparação do casamento quando Ema chega. Jane convence Camilo a se aproximar mais de sua mãe e deixar que ela participe da vida da criança que vai nascer. Ernesto convida Fani para ser sua madrinha de casamento. Lady Margareth convoca Xavier e Virgílio para arruinar o casamento de Ernesto e Ema. Ludmila e Elisabeta armam para levar Ema à igreja, sem que a moça desconfie da surpresa. Kléber se disfarça para escutar os planos de Susana e Petúlia contra Olegário. Ema se emociona com o casamento-surpresa preparado por Ernesto e seus amigos. Lady Margareth destrói a festa de casamento de Ernesto e Ema.

Fonte/Foto: globo.com