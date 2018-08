POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE HOMICÍDIO NO MARCOS FREIRE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), divulgou na manhã desta sexta-feira, 10, imagens de um homicídio ocorrido no dia 08 de junho deste ano, que vitimou um indivíduo identificado como Ranicley Hora Silva. O fato ocorreu por volta das 15h, na Avenida Coletora C, localizada no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

O vídeo captado por câmeras de segurança registra a movimentação dos dois suspeitos, desde o momento em que a dupla desembarca de um veículo de cor prata e segue em direção à vítima e a executa. “Os dois indivíduos chegam a ordenar que a vítima se ajoelhe, momento em que a executam com diversos disparos de arma de fogo. Logo em seguida, os dois voltam para o veículo e empreendem fuga”, informa o delegado do caso, Antônio Sérgio.

Neste sentido, a polícia pede o apoio da população para auxiliar na identificação dos criminosos. Qualquer informação dos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo Aplicativo Disque-Denúncia SE.

Fonte: SSP/SE