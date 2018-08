Policiais da Radiopatrulha recuperam veículo tomado de assalto

10/08/18 - 09:14:10

Carro tomado de assalto na sexta-feira, 3 de Agosto, na rua Leonel Curvelo, e que vinha sendo utilizado para prática de roubos, é recuperado na Avenida São Paulo, no Bairro Siqueira Campos, após acompanhamento policial realizado por militares do Batalhão de Radiopatrulha na noite desta quinta, 9.

Um veículo Renault Sandero de placa policial QKS-1326 tomado de assalto no dia 03/08/2018, vinha sendo utilizado por indivíduos armados para o cometimento de roubos a estabelecimentos comerciais.

No final da noite de ontem, 9, suspeitos conduzindo o veículo roubado, assaltaram um estabelecimento comercial, onde o proprietário, logo após a ação, ligou para o CIOSP cadastrando a ocorrência que foi repassada para todas as viaturas da área.

Com as informações, militares do BPRp começaram a diligenciar pelo local e com o apoio de policiais do 8º Batalhão e do GETAM, bem como da população, que orientou os radiopatrulheiros, em relação ao destino tomado pelos assaltantes, acabou resultando na visualização e em um acompanhamento policial aos indivíduos que clonaram a placa do automóvel.

Na Avenida São Paulo, os assaltantes abandonaram o carro e correram, adentrando em um matagal, que foi cercado e varrido pelos radiopatrulheiros, que, contudo, não conseguiram localizar os suspeitos.

No automóvel foi encontrado duas bolsas e cosméticos que também foram apreendidos e conduzidos à Delegacia Plantonista Norte onde todas as medidas legais foram tomadas e uma investigação foi iniciada.

Fonte e foto assessoria