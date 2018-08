Prefeitura entrega infraestrutura de avenida no bairro Jardins

10/08/18 - 07:57:03

Devolver a qualidade de vida dos aracajuanos é um processo que envolve todos os setores da cidade, inclusive a mobilidade urbana. Neste sentido, a administração do prefeito Edvaldo Nogueira deu mais uma passo, nesta quinta-feira, 9, ao entregar para a população a complementação da avenida Dr. José Machado de Souza, no bairro Jardins. A via passou os quatro anos da gestão passada fechada, pois serviços complementares não foram realizados. Com Edvaldo, a avenida foi iluminada e sinalizada e agora estará aberta para o tráfego de veículos, desafogando o trânsito nas imediações do Shopping Jardins.

“Esta obra ficou todo o período da gestão passada parada. Quando assumi a prefeitura, buscamos alternativas para realizar a complementação e poder liberar para uso do cidadão, uma vez que é uma via importante, pois cria uma alternativa de acesso à avenida Oviedo Teixeira. Por isso, firmamos uma parceria com a empresa Norcon, em função da construtora ser detentora dos terrenos e, assim, com a construção da via tendo sido feita pela Norcon, coube à Prefeitura instalar a iluminação e realizar sinalização”, afirmou o prefeito.

A complementação da via, de 150 metros de extensão, recebeu os seguintes serviços da Prefeitura: a instalação de toda a rede de energia elétrica, com a colocação de 13 postes e a sinalização de trânsito horizonte e vertical. Na noite desta quinta, a avenida foi liberada para uso.

Dr. José Machado de Souza

Médico pediatra, homem público e professor universitário, José Machado de Souza, que dá nome à avenida, nasceu em Aracaju, no dia 22 de janeiro de 1912. Ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1929. Após os primeiros anos do curso médico, transferiu-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pela qual foi diplomado em 1934.

Fixou residência em Aracaju, onde se destacou como pediatra. Trabalhou na Maternidade Carlos Firpo, no Departamento de Saúde Pública de Sergipe, no Preventório São José, no Hospital de Cirurgia e em outras instituições assistenciais da capital sergipana.

Foi professor titular de Puericultura na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Sergipe, fundador e presidente da Sociedade Médica de Sergipe e da Sociedade Sergipana de Pediatria.

Foi vice-governador no governo de Leandro Maciel. Em 1979, aceitou o convite do governador Augusto Franco para ocupar a pasta da Secretaria de Saúde. Foi ainda diretor do Hospital Infantil e do Hospital Santa Isabel. É considerado o pai da Pediatria sergipana e um dos vinte médicos mais importantes de Sergipe, durante o decorrer de século XX

Foto Marco Vieira

Por Valter Lima