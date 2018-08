PROCURADORA-GERAL DESCARTA ACUSAÇÕES DE CRIMES CONTRA ANDRÉ MOURA

10/08/18 - 14:53:39

Processo envolve líder do governo no Congresso Nacional e outros quatro deputados

De acordo com portal do jornal O Globo, “para Raquel Dodge, não há indícios de que o líder do governo no Congresso Nacional, André Moura (PSC-SE) cometeu o crime de organização criminosa”. Em maio, Raquel Dodge já havia defendido o arquivamento dos trechos que citam o sergipano.

Na petição, a chefe da PGR havia ressaltado que a vinculação do parlamentar aos fatos investigados “sempre foi apresentada de forma, evasiva e ligada apenas por retórica aos contextos gerais da atuação da organização criminosa, sem fato concreto de ilícito para o qual teria concorrido”. Para ler o conteúdo completo, acesse https://goo.gl/mkWb4Y.