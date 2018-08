RECEITA FEDERAL SE REÚNE COM LOJISTAS NA CDL EM ARACAJU

10/08/18 - 10:00:46

Solicitada pela Receita Federal em Sergipe, uma reunião ocorrida na tarde da última quinta-feira, 11, marcou o início da discussão sobre a vigência do E-social, que afeta diretamente a vida empresarial, contábil e de pessoas físicas e jurídicas do Brasil.

Com as presenças do delegado da Receita Federal no Estado, Marlton Caldas, o auditor Nilson Lima, o encontro também contou com a participação do presidente da CDL, Brenno Barreto, Edivaldo Cunha (FCDL), Edmilson Andrade (assessor Técnico de ambas entidades), Suzana Nascimento (fórum Empresarial), Maurício Oliveira (Fecomércio), Gleide Selma (Sescap), Vanderson Melo (CRC/SE).

Na oportunidade, os representantes da Receita propuseram um novo encontro agora contando com as presenças dos empresários, contabilistas e lojistas aracajuanos, além de todas as entidades, com o objetivo de passar informações sobre a implantação do E-social, já em vigor, dirimindo as possíveis dúvidas e a melhor forma de encaminhamentos para tornar a vida empresarial, tanto física quanto jurídica, mais ajustada e adequada ao momento fiscal brasileiro.

Fonte e foto assessoria