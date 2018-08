SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO IPESAÚDE TEVE INICIO

10/08/18 - 10:39:44

O SPA começou os atendimentos a beneficiários um dia após a entrega do novo prédio

Inaugurado no último dia 3 de julho o novo Serviço de Pronto Atendimento Dr. Willen Alves Correia está a funcionar de maneira progressiva. Em vinte e oito dias (de 04//07 a 31/07) a unidade já contabiliza diversos atendimentos, encaminhamentos e internamentos em suas dependências. A mais nova unidade do Ipesaúde está com 100% do seu efetivo a funcionar e a acolher os beneficiários da autarquia.

De acordo com informações fornecidas pela coordenação do SPA, a urgência e emergência do Ipesaúde teve 3.338 atendimentos no período delimitado. Desse montante a clínica médica teve 2.032 acolhimentos, a pediatria 816, a ortopedia 348 e o consultório cirúrgico 142 usuários assistidos.

Os encaminhamentos realizados do SPA para outras unidades de saúde resultaram um total de 14. Quatro foram para o Centro de Especialidades do Ipesaúde (1 cirurgião, 1 clínica médica, 1 dermatologista e 1 oftalmologista), três casos de ortopedia foram para o Hospital Cirurgia e sete casos de oftalmologia direcionados para a Clínica Oftalmos.

Já o número de internamentos chegou a 150. Desse total 1 foi direcionado para o Hospital Renascença, 5 foram alocados para o Hospital Cirurgia e 144 internos ficaram em observação nas dependências do SPA.

O Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde funciona de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia. A urgência e emergência está localizada na Avenida Desembargador Maynard, S/N, esquina com rua Nossa Senhora das Dores. Fone: (79) 98818 -4559.

Fonte e foto assessoria