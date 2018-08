Shopping Prêmio homenageia Almir do Picolé pelo mês dos pais

Para celebrar o mês dos pais o Shopping Prêmio, localizado em Nossa Senhora do Socorro, preparou uma surpresa para homenagear um sergipano muito conhecido e muito querido: Almir do Picolé. Almir foi chamado para o Shopping na última quinta-feira (09) sob o pretexto de conceder uma entrevista para uma emissora de tv e ao chegar foi recepcionado com diversos presentes que foram ofertados por lojas do shopping. Para completar a alegria, os presentes foram entregues pelas crianças. Emocionado, Almir agradeceu a homenagem e festejou com os pequenos.

A coordenadora de marketing do centro de compras, Jaamaica Silva, explicou que Almir foi escolhido por reunir características de um verdadeiro pai. “A palavra Pai é sinônimo de amor, cuidado, proteção e muitas vezes abnegação. Quem é pai de verdade sabe que muitas vezes é preciso abrir mãos dos próprios interesses pelos filhos e Almir representa muito bem tudo isso, já que adotou tantos filhos do coração com carinho e dedicação”, justificou.

Creche Ação Solidária

Há mais de 20 anos Almir realiza um trabalho de assistência social com crianças de Nossa Senhora de Socorro e há mais de 10 anos mantém a creche Ação Solidária Almir do Picolé localizada no bairro Piabeta. O local atende diversas crianças da comunidade para que as mães que não têm condições de pagar alguém para tomar conta dos filhos possam trabalhar. Lá elas recebem refeições e reforço escolar. Todo o trabalho, inclusive os mais de 30 funcionários da creche, é mantido por meio de doações. Além disso, Almir também distribui cestas básicas para a população e ajuda com remédios e assistência funeral. Tem também as festas organizadas para as crianças em outubro e no Natal, que já viraram tradição. E não é à toa que Almir é conhecido como Almir do Picolé, afinal, tudo começou com a venda de picolés debaixo de sol escaldante. Sol que aliás até hoje castiga a pele desse sergipano que mantém a rotina de pedir doações nos semáforos de Aracaju em prol do trabalho social.

