TURISMO: TOMAM POSSE OS NOVOS GESTORES DA SETUR E EMSETUR

10/08/18 - 16:00:25

Turismo é importante, turismo é renda, turismo é emprego direto e indireto. É assim que entende o novo secretário de Turismo, Manoel do Prado Franco Neto. A solenidade de posse que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10, foi marcada pela apresentação do novo comando na Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), e a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), com o presidente Carlos Augusto W. Franco.

“É um grande desafio para um período curto, mas acreditamos no poder da união e diálogo com os agentes do setor. Turismo é essencial e, por isso, de modo imediato pretendemos nos reunir com o trade turístico para discutir ações voltadas para o verão 2019. A solenidade foi bem prestigiada e agradeço ao governador pela minha escolha, assim, como todo o apoio recebido na ideia de executar um ótimo trabalho em prol do turismo de Sergipe”, enfatizou o secretário.

O novo gestor da Emsetur, Carlos Augusto, mais conhecido como Cacau Franco, também demostrou confiança já que este será o segundo mandato na pasta. “As expectativas são as melhores possíveis, até porque eu sempre fui uma pessoa altamente otimista e continuarei sendo. Tive uma boa experiência, fiz o que pude quando passei pela Emsetur, criei bons amigos e tenho uma boa relação junto a todos os seguimentos que formam o trade turístico. Então, as expectativas são as melhores possíveis e vamos pensar positivo para enfrentar essa crise” afirmou.

Marcando presença na posse, José Simões, do Aracaju Convention & Visitors Bureau, acredita no potencial do novo comando da pasta, apesar das dificuldades financeiras. “O momento é de dificuldade e principalmente financeira, mas, se pelo menos conseguirmos ter uma ideia realista de reconhecer o que é possível fazer até o final do ano para manter Sergipe num nível de competitividade bom, eu acredito que atenda as expectativas”. Além disso, ele aposta na importância de parcerias. “Nós entendemos que a nova gestão estará integrada e deve se relacionar mais com as entidades”, acrescentou.

Em sua fala, a gestora da Casa Civil de Sergipe, Conceição Vieira, expressou a sua esperança com a nova geração de dirigentes. “Sempre que na gestão pública se apresenta um jovem, se renova ainda mais a esperança em empreendedorismo, em maior compromisso e maior compreensão para a diversidade das políticas públicas, principalmente em um momento de aperto financeiro como nós temos vivenciado no país” destacou.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, vê um grande futuro para Sergipe nesta nova fase. “A economia está em um período difícil, no entanto, esperamos que com novas ideias a SETUR faça um planejamento para colhermos frutos no futuro, até porque o turismo hoje é um dos maiores geradores de emprego e renda dentro do estado de Sergipe através de todo o trade, rede hoteleira, agências de viagem e receptivos. Sendo assim, oficializo a partir de hoje que a ABIH/SE estará à disposição da secretaria para fazermos parcerias e trabalharmos muito pelo turismo”, concluiu.

Presenças

O ato contou com as presenças do secretário de Governo, Benedito Figueiredo, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, e o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Jorge Santana. Integrantes do trade turístico, gestores públicos, agentes de viagem e empreendedores do setor também participaram da solenidade.

Foto: Pedro Noronha

Por Shis Vitória de Castro