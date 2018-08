UFS HOMENAGEADA EM SESSÃO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL

10/08/18 - 11:53:06

Na próxima segunda-feira, 13 de junho, vai acontecer uma sessão especial na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), em comemoração aos 50 anos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), fundada em maio de 1948. A Sessão, marcada para às 9h, e contará com a presença do reitor da UFS, Ângelo Antoniolli e foi de autoria do vereador Elber Batalha.

Histórico

A criação da Faculdade de Ciências Econômicas e da Escola de Química (1948), seguida da Faculdade de Direito e Faculdade Católica de Filosofia (1950), Escola de Serviço Social (1954) e Faculdade de Ciências Médicas (1961), fez com que fosse atingido o número mínimo necessário de escolas superiores para que se pleiteasse a fundação de uma universidade em Sergipe.

Em 1963, a então Secretaria de Educação do Estado deu início ao processo de criação da universidade, concretizado em 1967 pelo Decreto-Lei nº 269 e efetivado em 15 de maio de 1968. À época, havia duas possibilidades de regime para a instituição: a autárquica, defendida pelo diretor da então Faculdade de Medicina, Antônio Garcia Filho, e a fundação federal, defendida por dom Luciano José Cabral Duarte, então presidente do Conselho Federal de Educação (CFE).

Institui-se, então, a Fundação Universidade Federal de Sergipe integrada ao sistema federal de ensino superior, incorporando todos os cursos superiores existentes no estado.

Hoje, a UFS possui, além do campus localizado em São Cristóvão (Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos), os seguintes campi: Aracaju (Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior); Itabaiana (Campus Prof. Alberto Carvalho), instalado em 14 de agosto de 2006; Laranjeiras, instalado em 28 de março de 2007; Lagarto (Campus Prof. Antônio Garcia Filho), instalado em 14 de março de 2011; e Nossa Senhora da Glória (campus do Sertão), cujas atividades iniciaram em 23 de novembro de 2015.

Por Luciana Gonçalves

Foto assessoria