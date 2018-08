AMORIM: A SAÚDE ESTÁ UM CAOS E SEGURANÇA ABANDONADA

11/08/18 - 07:07:33

O atual cenário social e econômico de Sergipe tem revelado que os princípios básicos da administração pública estão deixando a desejar. É o que garante o senador e pré-candidato a governador, Eduardo Amorim (PSDB). “A saúde está um caos, a segurança e a educação estão abandonados porque o Governo não aplica bem os recursos. Gestão significa aplicar o dinheiro público com eficiência e transparência para que ele volte em forma de benefícios à toda população. Isso é o que não existe hoje no governo que aí está”, avalia.

O pré-candidato ao Governo do Estado, garante que tem competência para gerir bem e potencializar o erário público. “Vamos mudar essa realidade. Criaremos o conselho de custo onde o Estado fará as suas compras com o valor abaixo do mercado, permitindo economizar muito. Iremos modernizar a Secretaria da Fazenda para ter uma arrecadação cada vez melhor. E vamos auditar todos os contratos do Governo, evitando gastos desnecessários e a corrupção”, pontua Eduardo.

Da assessoria