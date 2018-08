CRONOGRAMA DO TAF DO CONCURSO DA PM/SE SERÁ PUBLICADO

11/08/18 - 07:44:13

O desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Roberto Porto, acatou o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Sergipe, através da Procuradoria Geral do Estado, e deferiu na tarde de hoje, 10, o pedido de efeito suspensivo da liminar concedida pelo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Cristovão, Manoel Costa Neto, suspendendo o concurso público de soldado da Polícia Militar de Sergipe.

Em decisão monocratica, o desembargador, que acatou os argumentos do recurso do Estado de que houve lisura da prova pela questão preventiva para coibir eventuais tentativas de fraude, determinou que o concurso prossiga com a realização das demais fases previstas no edital 04/2018. E que a decisão seja comunicada imediatamente ao juiz Manoel Costa Neto.

Diante da decisão do desembargador Roberto Porto, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Rosman Pereira, informa que na próxima segunda-feira, 13, vai se reunir com o instituto responsável pela realização do concurso, o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), para discutir a elaboração do novo cronograma para realização da segunda etapa do concurso, que é a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), que estava marcado para ocorrer no período de 13 a 15 de agosto.

Segundo o secretário, o cronograma estabelecido será publicado no Diário Oficial do Estado da próxima terça-feira, 14.

Seplag