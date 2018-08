FALTA DE SEGURANÇA, MOBILIZA COMERCIANTES DO BAIRRO BUGIO

11/08/18 - 07:23:49

Nesta sexta-feira, 10, o vereador Zezinho (PTB) recebeu convite dos comerciantes locais para ouvir as demandas da comunidade relacionadas a falta de segurança no bairro Bugio. Nesta última semana, um fato chocou a população, quando um funcionário de uma escola particular foi vítima de assalto.

Como agente de segurança há mais de 20 anos, o parlamentar tem lutado frequentemente para que haja uma melhoria na segurança do bairro, para isso, já esteve várias vezes na Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) em busca de soluções que dê tranquilidade as famílias. “Já trouxemos o Getam para a avenida Maranhão por saber que essa área precisa realmente de reforço. Recentemente, nos reunimos com a cúpula da SSP para tratar da 10ª Delegacia Metropolitana, que já voltou a funcionar”, comentou.

Ainda de acordo com Zezinho, a população precisa fazer sua parte e acionar a polícia nesses casos. “Os assaltos acontecem, mas os boletins de ocorrência não são registrados pelas vítimas. Assim, não podemos chegar aos números reais dos casos de assaltos na região para cobrar um reforço efetivo”, explicou.

Sergipe hoje é o sexto no ranking dos estados mais violentos na estatística para cada 100 mil habitantes. Entre as capitais, Aracaju ocupa a sétima colocação.

O encontro ficou marcado para a próxima sexta-feira, 17, às 19h, na quadra do Colégio Saulo Luiz.

Foto assessoria

Por Anna Paula Aquino