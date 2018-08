Procon Aracaju divulga pesquisa de preços para o Dia dos Pais

11/08/18 - 08:28:54

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibiliza pesquisa comparativa de preços. A pesquisa, realizada no dia 8 de agosto, teve como foco produtos de perfumaria, acessórios eletrônicos e smartphone, com o objetivo de proporcionar uma referência aos consumidores, além de monitorar o mercado.

De acordo com o coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, foram visitados nove estabelecimentos comerciais da capital. “Apesar da pesquisa comparativa ter como objeto um total de 29 tipos de produtos, não significa dizer que todos os estabelecimentos envolvidos comercializem a totalidade destes itens”, explicou.

Ela destaca ainda que os consumidores devem ficar atentos às condições de troca de presentes. “É bom esclarecer que o lojista não é obrigado a realizar troca do presente por situações como modelo, cor e tamanho”, disse. Ele alerta que, caso o lojista prometa trocar em qualquer situação, dando prazos ao consumidor para fazê-lo, então o vendedor deverá cumprir a promessa, em todos os casos.

O coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta a importância da pesquisa. “Nesta semana o comércio local estará ainda mais movimentado, pensando nisso, divulgamos nesta oportunidade, pesquisa comparativa de preços para auxiliar os consumidores na hora da escolha do item para presentear seus pais”, pontuou.

Por fim, destacou que os preços coletados podem sofrer variações, a depender do dia e circunstâncias em que foram realizadas a compra, decorrentes, inclusive, de descontos ou condições de pagamento.

Produtos pesquisados: boné, blazer/paletó, carteira, cinto, gravata, nécessaire, óculos de sol, relógio, sunga de praia, creme de barbear, espuma de barbear, gel pós-barba, perfume, água de colônia, hidratante corporal, loção, protetor solar, sabonete, desodorante, aparelhos de celular de diversos modelos, barbeador e máquina de cortar cabelo.

Confira a pesquisa.